Die euphorischen Kommentare unmittelbar nach dem Sieg beim WM-Comeback (Schweden war zuletzt 2006 in Deutschland qualifiziert) wurden dennoch schnell abgelöst von Verweisen auf den großen Respekt vor dem Weltmeister. «Wenn Deutschland gegen Schweden spielt, ist Deutschland der Favorit. Da spielt es keine Rolle, ob sie gegen Mexiko verloren und wir gegen Südkorea gewonnen haben», sagte Viktor Claesson, der in Russland beim FK Krasnodar spielt, nach Meinung vieler Experten aber das Zeug hat für die großen europäischen Ligen.

Schweden wird also wie schon in der WM-Qualifikation gegen die Niederlande oder Frankreich und in den Playoffs gegen Italien versuchen, über die stabile Defensive in der Partie zu bleiben. Und dann clever zu sein. «Es ist wichtig, was wir mit dem Ball machen, wenn wir ihn haben. So oft werden wir ihn nicht haben», sagte Forsberg.

Seit Ibrahimovics Rücktritt nach der EM 2016 ist der Flügelspieler von RB Leipzig die Nummer Zehn der Schweden. An ein weiteres Torfestival wie noch mit dem Superstar beim 4:4 in Berlin 2012 oder beim bislang letzten Aufeinandertreffen, dem deutschen 5:3 ein Jahr darauf, glaubt Forsberg nicht. «Wir lassen nicht mehr viele Chancen zu. Ich hoffe, wir können lange ein 0:0 halten und dann ein Tor schießen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Wir müssen daran glauben, dass wir es schaffen können. So wie gegen die Niederlande, Frankreich oder Italien.» Danach gäbe es dann bestimmt eine Feier. Vielleicht sogar mit Hering, Erdbeeren, Schnaps und Bier.