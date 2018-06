Gelendschik (dpa) - Emil Forsberg hat bei der WM in Russland noch nicht mit den schwedischen Journalisten gesprochen, entsprechend groß ist der Andrang beim ersten Medientermin mit dem Flügelspieler von RB Leipzig.

Der 26 Jahre alte Fußball-Profi ist gut drauf, das 1:0 gegen Südkorea hat der Mannschaft Selbstvertrauen für das Duell mit Deutschland gegeben. Der Respekt vor dem angeschlagenen Weltmeister ist allerdings auch bei Forsberg trotz aller Zuversicht unverändert groß: «Deutschland ist noch immer die Gewinn-Maschine. Egal, ob der Einsatz gegen Mexiko nicht so gut war», sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Geschichte schreiben will er dennoch.

Frage: Wissen Sie, wann eine schwedische Fußball-Nationalmannschaft zuletzt ein Pflichtspiel gegen Deutschland gewonnen hat?

Emil Forsberg: Nein, ich habe keine Ahnung. Wissen Sie das?

Frage: Am 24. Juni 1958 im Halbfinale der WM in Schweden, da gab es ein 3:1. Das sind fast auf den Tag genau 60 Jahre her, wenn es in Sotschi gegen Deutschland geht am Samstag, dem 23. Juni.

Forsberg: Wir haben Italien geschlagen, die haben die WM 60 Jahre lang nicht verpasst. Also warum nicht jetzt vielleicht auch Deutschland schlagen, zum ersten Mal in 60 Jahren?

Frage: Inwiefern ist der Zeitpunkt günstig? Deutschland hat den Auftakt verloren und ist offensichtlich nicht auf Top-Niveau.

Forsberg: Der Moment ist gut jetzt, sie haben gerade verloren. Aber sie werden gegen uns mit einer anderen Mentalität spielen. Wir werden gegen uns ein anderes Deutschland sehen, da bin ich mir sicher. Wir müssen alles fünf oder zehn Mal besser machen als gegen Südkorea, um zu gewinnen. Wir spielen gegen den Weltmeister. So einfach ist es nicht. Wir müssen vorbereitet sein: Die kommen mit voller Power.

Frage: Beim letzten Aufeinandertreffen in der EM-Qualifikation gab es ein 5:3, im Hinspiel das 4:4 in Berlin mit ebenfalls acht Toren. Würden Sie Geld setzen, dass es in Russland wieder viele Tore gibt?

Forsberg: Nein, da würde ich kein Geld drauf setzen. Wir lassen nicht mehr viele Chancen zu. Ich hoffe, wir können lange ein 0:0 halten und dann ein Tor schießen. Das wäre mein Wunsch. Das wird schwer, aber nichts ist unmöglich.

Frage: Seit dem letzten Duell sind nun fast fünf Jahre vergangen. Wie hat sich der schwedische Fußball seither verändert?