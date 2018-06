Sotschi (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr zweites WM-Gruppenspiel gegen Schweden nach Informationen der «Bild»-Zeitung mit den beiden Stürmern Timo Werner (22) und Mario Gomez (32).

Das schrieb die Zeitung wenige Stunden vor dem Anpfiff auf ihrer Internetseite. Laut Sport1 rückt Antonio Rüdiger (25) vom FC Chelsea für den verletzten Mats Hummels (29) in die Innenverteidigung. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw strebt in dem Spiel am Abend gegen die Skandinavier einen Sieg an, um wieder auf Achtelfinalkurs zu kommen.