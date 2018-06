Swetlogorsk (dpa) - Serbien macht sich noch Hoffnung auf die Achtelfinal-Qualifikation bei der Fußball-WM in Russland.

«Die Brasilianer kennen wir sehr gut und haben sie aus allen Winkeln genau analysiert», sagte Serbiens Co-Trainer Milan Rastavac im Teamquartier in Swetlogorsk. Brasiliens Team bestünde vor allem aus Individualisten wie Neymar, die man im Kollektiv stoppen müsse. Im abschließenden Gruppenspiel gegen die Brasilianer am kommenden Mittwoch in Moskau benötigt Serbien unbedingt einen Sieg, um noch die K.o.-Runde zu erreichen.

Laut Rastavac werde die taktische Vorbereitung auf die Partie leichter, weil Brasilien nicht so diszipliniert und geordnet spiele wie die Schweiz. «Das wird ein ganz anders Spiel und wir werden versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden.»

Serbien hatte am Freitag mit 1:2 gegen die Schweiz verloren und sich danach vor allem über Schiedsrichter Felix Brych beklagt. Nach Meinung der Serben hatte der deutsche Referee einseitig gepfiffen und ihnen zu Unrecht einen Elfmeter verweigert. Deswegen hatte Serbien sich in einem offiziellen Schreiben beim Fußball-Weltverband FIFA beschwert und schwere Vorwürfe erhoben.