Gelendschik (dpa) - Islands Kapitän Aron Einar Gunnarsson hat am Tag nach dem überraschenden 1:1 gegen den zweimaligen Weltmeister Argentinien volle Konzentration auf das Duell mit Nigeria gefordert.

«Jetzt kommt ein anderes, massiv wichtiges Spiel gegen Nigeria», sagte der Mittelfeldspieler am Sonntag am Rande des Trainings in Gelendschik an der Schwarzmeerküste. «Wenn wir uns jetzt nicht auf Nigeria konzentrieren und da keine Punkte holen, hat der Punkt gegen Argentinien keinen Nutzen.» Das Duell mit Argentinien um Lionel Messi war Islands erstes Spiel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Am 22. Juni geht es gegen Nigeria, zum Abschluss gegen Kroatien.

Gunnarsson berichtete von einer kurzen Nacht nach dem Coup in Moskau. «Ich bin etwa um 4.00 Uhr eingeschlafen. Das Adrenalin war lange noch sehr hoch. Aber das gehört dazu wenn du ein Spiel wie dieses spielst», erzählte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler von Cardiff City. Als Startelfspieler musste er tags darauf nur ein paar Runden drehen und konnte sich neben dem Trainingsplatz massieren lassen. «Am Morgen war ich dann müde und steif. Aber auch stolz auf dieses Ergebnis.»