St. Petersburg (dpa) - Nigerias deutscher Fußball-Nationaltrainer Gernot Rohr will seinen bis 2020 laufenden Vertrag auch nach dem unglücklichen Vorrunden-Aus bei der WM erfüllen.

«Ich will mit dieser Mannschaft weitermachen», sagte der 64-Jährige nach dem 1:2 gegen Vize-Weltmeister Argentinien im letzten Gruppenspiel: «Ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Mannschaft. Die nächste spannende Etappe ist der Afrika-Cup 2019.»

Rohr ist bereits seit 2016 in Nigeria. Es ist sein vierter Cheftrainer-Posten in Afrika nach Stationen in Gabun, Niger und Burkina Faso.