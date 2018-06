Kasan (dpa) - Paul Pogba hatte es allen gezeigt. Zufrieden und selbstbewusst stellte sich Frankreichs egozentrischer Fußball-Star nach seinem Schuss, der zum 2:1-Siegtor beim WM-Auftakt gegen Australien führte, den Fragen der Reporter.

«Es ist egal, was alle von mir denken. Heute habe ich meinen Job gemacht», sagte der 25-Jährige. Mit seinem abgefälschten Schuss, der von der Unterkante der Latte ins Tor sprang, hatte er die Equipe Tricolore vor einer Blamage bewahrt - und ist von der Reizfigur zum umjubelten Matchwinner geworden.

Beim französischen TV-Sender TF1 legte er einen Tag später nach. «Ich habe gesagt, dass ich der Chef sein will. Das ist eine Sache, die ich in meinem Herzen trage. Es reicht aber nicht, dass man es nur sagt. Das sind Dinge, die sich auf dem Platz entscheiden», sagte Pogba.

Pogbas Treffer, der nachträglich als Eigentor von Australiens Aziz Behich gewertet und mit Hilfe der Torlinientechnologie anerkannt wurde (81. Minute), und der erste Einsatz des Videobeweises bei einer WM verhalfen den enttäuschenden Franzosen zum glücklichen Sieg. Antoine Griezmann verwandelte den Foulelfmeter (58.), Australiens Mile Jedinak sorgte für das 1:1 (62./Handelfmeter). Spielerisch klappte bei den Franzosen gegen kämpferisch starke Australier wenig. «Wir waren nicht schnell genug. Unsere Offensive war nicht so gut, wie sie sein sollte», gab Nationaltrainer Didier Deschamps zu.

Pogbas Schuss war da einer der wenigen Lichtblicke. «Paul hat heute eine gute Leistung gezeigt. Er ist ein großartiger Spieler mit großartigem Potenzial», lobte Deschamps, der seinem Mittelfeld-Star trotz aller Kritik in der Heimat zum Start in das Turnier eine Chance von Anfang an gab. «Ich habe einen Coach, der mir vertraut, ein Team, das mir vertraut und meine Lieben und meine Familie, die hinter mir stehen. Das ist das Wichtigste», sagte Pogba, der vor dem Turnier beim 3:1-Sieg gegen Italien von den eigenen Fans ausgepfiffen worden war.