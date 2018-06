Krasnodar/Madrid (dpa) - Spaniens Nationalspieler um Kapitän Sergio Ramos haben die Blitz-Trennung von Trainer Julen Lopetegui unmittelbar vor Beginn der Fußball-WM nicht verhindern können. Jetzt soll Interimscoach Fernando Hierro das plötzliche Chaos beim Topfavoriten wieder richten.

Innerhalb von wenigen Stunden und vor dem ersten so wichtigen Gruppenspiel gegen Europameister Portugal hatte Verbandschef Luis Rubiales alles auf den Kopf gestellt beim Fußball-Weltmeister von 2010. «Das Ziel ist, um den Titel zu kämpfen. Wir haben keine Zeit, an etwas anderes zu denken. Alles, was passiert ist in den vergangenen Tagen, taugt nicht als Rechtfertigung für irgendwas», sagte der bisherige Sportdirektor Hierro am Abend eines turbulenten Tages in Krasnodar.

Bass erstaunt reagierte auch Bundestrainer Joachim Löw auf die Entwicklung beim Rivalen. «Das kam für mich völlig unerwartet. Dass so eine Entscheidung zwei Tage vor dem ersten Spiel der Mannschaft getroffen wird, ist ein Hammer», sagte Löw am Mittwoch im WM-Quartier des Weltmeisters in Watutinki. Dies sorge «mit Sicherheit für unnötige Unruhe innerhalb des Verbandes und wohl auch der Mannschaft»

«Wir haben uns dazu gezwungen gesehen, ihn seines Amtes zu entheben», erklärte Rubiales bei der ersten Pressekonferenz der Spanier am Mittwoch im Team-Quartier die Blitz-Trennung von Lopetegui. Real Madrid hatte tags zuvor bekanntgegeben, dass der 51-Jährige zur neuen Saison Chefcoach beim Champions-League-Sieger und damit Nachfolger von Zinédine Zidane wird. Möglich machte diese eine Ausstiegsklausel im Vertrag von Lopetegui, der erst im Mai für zwei weitere Jahre verlängert hatte.

Der spanische Verband RFEF kassiert zwar 2 Millionen Euro Ablöse, offenbarte aber ein miserables Krisenmanagement zwei Tage vor dem so wichtigen Gruppenauftakt am Freitag (20.00 Uhr/ARD) in Sotchi gegen Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo.

«Wir stecken in einer komplizierten Situation, die komplizierteste, die man sich vorstellen kann», räumte Rubiales ein und erhob schwere Vorwürfe gegen Real. «Wir hatten überhaupt keine Information über das», sagte Rubiales. «Julen hätte es lieber gehabt, wenn die Dinge anders gehandhabt worden wären.» Erst 50 Minuten nach der Real-Verlautbarung hatte der RFEF mit einer dürren Presseerklärung reagiert, in der er die Ausstiegsklausel in Lopeteguis Vertrag bestätigte.

Offenbar hatte Real den neuen Verbandschef mit der Pressemitteilung überrumpelt. «Ich kann mich nicht auf einen Anruf fünf Minuten vorher einlassen», sagte Rubiales. Die Frage, wer nun die Übungseinheiten beim Weltmeister von 2010 leite, konnte Rubiales zunächst nicht beantworten: «Wir suchen einen Trainer - von jetzt an», sagte er.