Grosny (dpa) - Einem Einsatz von Ägyptens Starstürmer Mohamed Salah für das richtungweisende WM-Duell gegen Gastgeber Russland steht nichts im Weg.

«Er wird beim Spiel dabei sein, nachdem er in zwei Trainingseinheiten dabei war», sagte ein Sprecher der Nordafrikaner. Salah hatte tags zuvor erstmals das komplette Training seiner Mannschaft absolviert. Die Ägypter treffen in Gruppe A am Dienstag (20.00 Uhr/MESZ) in St. Petersburg auf Gastgeber Russland und schließlich am Montag in einer Woche auf Saudi-Arabien.

Der 26-jährige Salah war nach einer Schulterverletzung am Freitag im Auftaktspiel gegen Uruguay (0:1) noch vorsorglich geschont worden. «Wir wollten Risiken vermeiden. Wir wollen ihn in Topform gegen Russland und Saudi-Arabien», hatte Trainer Héctor Cúper seine Entscheidung begründet.