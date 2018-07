Über das emotionale Gedenken an seinen toten Jugendfreund Hvroje Custic mochte Subasic zuletzt nicht mehr reden. «Ihr wisst, was mit ihm passiert ist», sagte er. Subasic hatte nach dem Achtelfinale ein Shirt mit der Aufschrift «Forever», der Nummer 24 und einem Foto seines 2008 gestorbenen ehemaligen Mitspielers präsentiert. Dieses Shirt trägt er seit zehn Jahren bei jedem Fußballspiel. Von der erbarmungslosen FIFA bekam er eine Verwarnung.

Den WM-Rekord von Toni Schumacher hat sich Kroatiens Keeper bereits gesichert. Wie der deutsche Vize-Weltmeister 1982 und 1986 und Argentiniens Sergio Goycochea 1990 wehrte Subasic in diesem Turnier vier Versuche im Elfmeterschießen ab. Im Viertelfinale gegen Gastgeber Russland hielt der Torwart vom AS Monaco trotz einer Oberschenkelverletzung durch und parierte angeschlagen den versuchten Lupfer von Fjodor Smolow. «Er konnte weitermachen und das war das Wichtigste für uns», sagte Kroatiens Superstar Luka Modric.

Hugo Lloris (31): 4 Spiele/360 Minuten/8 gehaltene Bälle/66,7 Prozent Quote gehaltener Bälle

Um Frankreichs Keeper zu beschreiben, ist vor allem ein Wort angemessen: solide. Im Umgang mit Mitspielern kein Lautsprecher, in Pressekonferenzen eher bieder - und auch zwischen den Pfosten agiert der Schlussmann häufig ohne große Ausreißer.

Vor der WM gab es nach Patzern für die Tottenham Hotspur öffentlich leise Zweifel an Lloris. Doch im Turnier hält er wieder einmal - solide. Beim 2:0 im Viertelfinale gegen Uruguay hatte aber auch der Kapitän seinen herausragenden Moment, als er den Kopfball von Martin Cáceres parierte. «Der beste ist Hugo», sagte Stürmer Olivier Giroud, als er sich zwischen seinem Nationaltorwart und Chelsea-Teamkollege Thibaut Courtois von Belgien entscheiden sollte. «Auf jeden Fall haben es beide verdient, zum besten Keeper gewählt zu werden.»

Thibaut Courtois (26): 5 Spiele/450 Minuten/18 gehaltene Bälle/78,3 Prozent Quote gehaltener Bälle

Nach seiner eigenen Glanzleistung gegen Brasilien lag Belgiens Keeper eine Klarstellung in Richtung von Jordan Pickford am Herzen. «Ich habe mich nie über seine Größe lustig gemacht», sagte der 14 Zentimeter größere Courtois. Aber auch die Entschuldigung geriet etwas vergiftet: «Ich habe nur gesagt, dass ich den Ball gehalten hätte, weil ich größer bin als er.» Gemeint war das Tor beim 1:0 in der Vorrunde zwischen Belgien und England. Courtois hatte in diesem Spiel das bessere Ende für sich - und überzeugt auch ansonsten.

Brasilien verzweifelte am Chelsea-Keeper, der alleine acht Versuche vereitelte. «Ich denke, dass ich dieses Jahr zu Unrecht kritisiert wurde», sagte der an der Grenze zum Arroganten selbstbewusste Schlussmann. «Jetzt habe ich gezeigt, warum ich hier bin.»