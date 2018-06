Bronnizy (dpa) - Mit einem Training der Ersatzspieler ist Fußball-Vizeweltmeister Argentinien in die Vorbereitung auf das WM-Achtelfinale gegen Frankreich gestartet.

Nicht mal 24 Stunden nach dem dramatischen 2:1-Sieg in St. Petersburg gegen Nigeria durften sich die eingesetzten Spieler um Torschütze und Kapitän Lionel Messi im WM-Camp vor den Toren Moskaus noch wie üblich von der Partie am Vortag erholen.

Sie absolvierten entsprechende Übungen im Fitnessraum der Anlage in Bronnizy. Der Rest übte auf einem Nebenplatz zusammen mit der argentinischen Junioren-Auswahl, die als Sparringsteam mitgereist ist.

Die Argentinier müssen an diesem Samstag in Kasan gegen den EM-Zweiten Frankreich antreten. Nach dem Sieg gegen Nigeria und dem kaum mehr für möglich gehalten Einzug in die K.o.-Runde schöpfen die Südamerikaner unter Trainer Jorge Sampaoli neue Zuversicht im Kampf um den dritten Titel nach 1978 und 1986. Für den 31 Jahre alten Messi wäre es die ersehnte Krönung seiner Karriere.