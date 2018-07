Samara (dpa) - Der ehemalige Gladbacher Martin Dahlin erwartet wegen des überraschend starken Auftretens des schwedischen Nationalteams bei der WM positive Auswirkungen auf den Fußball in seiner Heimat.

«Wie 1994 werden viele Kinder anfangen, Fußball zu spielen. Das ist eine tolle Sache», sagte Dahlin der Deutschen Presse-Agentur vor dem Viertelfinale der Schweden gegen England in Samara am Samstag (16.00 Uhr). «Die Stimmung in Schweden ist natürlich super. Alle laufen mit einem Lächeln durch die Gegend», sagte Dahlin.

Der frühere Torjäger gehörte zu jener Mannschaft, die bei der WM 1994 in den USA Platz drei belegte. Die Skandinavier verloren damals im Halbfinale gegen Brasilien knapp mit 0:1, das Spiel um Platz drei gewannen sie gegen Deutschland-Bezwinger Bulgarien mit 4:0. Dahlin, der 1995 mit Borussia Mönchengladbacher Pokalsieger wurde, schoss während des Turniers vier Tore. Es war das letzte Mal, dass Schweden bei einer Weltmeisterschaft das Viertelfinale erreichte.

Der aktuellen Mannschaft traut Dahlin eine weitere Überraschung gegen England zu. «Warum nicht? Ich denke, es wird eine sehr ausgeglichene Partie zwischen zwei sehr gut organisierten Mannschaften», sagte Dahlin, der inzwischen als Spielerberater arbeitet. Als Tipp auf den WM-Titel will Dahlin seine Landsleute aber noch nicht nennen. «Ich denke, Frankreich hat die stärkste Mannschaft.»