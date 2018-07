Moskau (dpa) - 20 WM-Endspiele hat es vor dem Finale zwischen Frankreich und Kroatien in Moskau bereits gegeben, achtmal waren auch DFB-Teams dabei.

Die Geschichte der Endspiele bei Fußball-Weltmeisterschaften:

URUGUAY GANZ OBEN: 13 Nationen beteiligen sich an der ersten Fußball-WM 1930 in Uruguay. Die Gastgeber gewinnen in Montevideo 4:2 gegen Nachbar Argentinien, der zweimalige Olympiasieger Uruguay holt den ersten von zwei WM-Titeln und ist die unangefochtene Nummer eins.

ERSTMALS ITALIEN: Italien veranstaltet 1934 die erste WM in Europa und nutzt den Heimvorteil ebenfalls zum Titel. Im ersten Endspiel mit Verlängerung bezwingt die Squadra Azzurra die Tschechoslowakei mit 2:1. In Rom verfolgt Diktator Benito Mussolini zufrieden den Triumph.

TITELVERTEIDIGUNG: Der legendäre Trainer Vittorio Pozzo führt die Italiener 1938 in Paris zur Titelverteidigung. Torjäger Silvio Piola trifft zweimal beim 4:2 gegen Ungarn. Es bleibt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg die letzte WM für zwölf Jahre.

SCHOCK IM MARACANA: Im entscheidenden Finalrundenspiel der WM 1950, die ohne echtes Endspiel ausgetragen wird, hätte Brasilien ein Remis gegen Uruguay zum Titel gereicht. Doch der kleine Nachbar schockt mit dem 2:1 vor geschätzten 180 000 Fans in Rio eine gesamte Nation.

WUNDER VON BERN: Das DFB-Team um Fritz Walter schlägt nach einem frühen 0:2-Rückstand den hohen Favoriten Ungarn. Helmut Rahns Flachschuss zum 3:2 ist neun Jahre nach Kriegsende für viele Deutsche weit mehr als nur das Siegtor zum ersten deutschen Titel.

PELÉS STERN GEHT AUF: Ein brasilianischer Teenager verzaubert 1958 die Fußball-Welt in Schweden. Die Gastgeber, im Halbfinale 3:1-Sieger gegen Titelverteidiger Deutschland, sind beim 2:5 im Endspiel chancenlos gegen Pelé und die Seleçao.

GARRINCHA: Ein säbelbeiniger Dribbelkünstler füllt die Lücke, die Pelé nach seinem frühen Verletzungs-Aus in Chile hinterlässt. Rechtsaußen Garrincha führt Brasilien zum zweiten Triumph, der nach dem 3:1 im Endspiel gegen die Tschechoslowakei feststeht.

WEMBLEY-TOR: Das umstrittenste Tor der Fußball-Geschichte entscheidet 1966 im Londoner Wembley-Stadion. Geoff Hursts Schuss zum 3:2 soll hinter der Torlinie gewesen sein. Mutterland England siegt 4:2 nach Verlängerung gegen die imponierend faire DFB-Auswahl um Uwe Seeler.

PELÉS ABSCHIED: Bei Brasiliens drittem Triumph verabschiedet sich Pelé in Mexiko von der WM. Beim 4:1 sind die müden Italiener ohne Chance. Ihnen steckt das Jahrhundertspiel in den Beinen: Das 4:3 nach Verlängerung im Halbfinale gegen Deutschland ist Fußball-Geschichte.