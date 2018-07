Bronnizy (dpa) - Lionel Messi und Cristiano Ronaldo vereint in einem WM-Scheitern vermutlich für die Ewigkeit: Das Ende der WM-Träume für die beiden Giganten des Weltfußballs hat die Sehnsuchtsbühne freigemacht für die nächste Generation.

Auch wenn Messi beharrlich zu seinem möglichen Ende in der argentinischen Nationalmannschaft schwieg und Ronaldo das Thema weg lächelte - in Katar 2022 wären die Weltfußballer der vergangenen zehn Jahre 35 (Messi) und 37 (Ronaldo) Jahre alt. «Der Fall der Götter», schrieb Italiens «La Repubblica». «Das war womöglich die letzte Episode ihrer Jahrzehnte langen Rivalität», meinte Frankreichs «Liberation»: «Wirklich untrennbar.»

Dass beide im riesigen Russland während der Weltmeisterschaft mit ihren Teams nur 30 Kilometer voneinander entfernt wohnten, mutet wie eine weitere Fügung des gemeinsamen WM-Schicksals an. Ronaldo, der eitle Fußballperfektionist mit einem unbändigen Selbstverbesserungsdrang im wenig schmucken Kratowo. Messi, der gereifte, aber von Lust und (Glücks)-Gefühl abhängige Ausnahmefußballer im malerisch gelegenen WM-Camp in Bronnizy.

Zumindest eine gute Woche lang schien die WM-Endrunde das Turnier des Cristiano Ronaldo zu werden mit vier Toren in zwei Spielen. Nie wurde sie zum Spielplatz der Freude für Lionel Messi, der am Sonntag wie einige seiner Teamkollegen nicht den Charterflug nach Argentinien nehmen, sondern separat mit seiner Familie Russland verlassen wollte.

Wer ist der «Größte aller Zeiten?» - das Duell zwischen dem fünfmaligen Weltfußballer aus Argentinien und dem fünfmaligen Weltfußballer aus Portugal endete nicht mal mit einem Remis. Beide wurden zu Verlierern, Image-Kampagnen als Eigentore. Und selbst der Weltverband FIFA fragte auf seiner Homepage: «Noch die Besten?»

Die Antworten gaben andere auf Platz. Allen voran Kylian Mbappé. Gerade mal 19 Jahre alt, zerlegte er Argentiniens Abwehr praktisch allein. «Er hat das Potenzial, auf das Niveau von Messi und Ronaldo zu kommen», prophezeite der frühere französische Nationalspieler Florent Malouda (38): «Wenn er den Willen zeigt und sie als Inspiration nimmt, kann er das Gleiche wie sie erreichen.»

Nur einer war jünger als Mbappé bei einem WM-Doppelpack: Der berühmte Pelé 1958. «Pelé ist eine andere Kategorie», sagte Mbappé nach dem Spiel, gab aber auch zu, dass es schmeichelhaft sei, «zu diesem Club zu gehören».

Die anderen in dem Club der Gefeierten und Gewinner sind sogar in der Altersklasse Messi/Ronaldo. «Wenn es gestern eine Lektion in Russland gab, dann die, dass zwei Stars besser sind als ein Megastar», schrieb die Londoner «The Times» am Sonntag und meinte Uruguays kongeniales Sturmduo Edinson Cavani und Luis Suárez.