Eppan (dpa) - Die deutsche Nationalmannschaft wird die Generalprobe für die Fußball-WM in Russland ohne Spielmacher Mesut Özil bestreiten.

Der 29 Jahre alte Weltmeister wird am Freitag (19.30 Uhr) in Leverkusen gegen Saudi-Arabien von Bundestrainer Joachim Löw wegen einer leichten Knieprellung geschont, wie der DFB in Eppan bekanntgab. Der Verzicht auf Özil sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, betonte der Verband beim Abschlusstraining.

Der Spielmacher absolvierte bei der letzten Übungseinheit vor der Abreise aus dem Trainingslager in Südtirol nur das Aufwärmen mit den Teamkollegen. Im Anschluss arbeitete Özil individuell an seiner Fitness. Der Profi des FC Arsenal hat auch noch Rückenprobleme.

Die übrigen 22 WM-Akteure waren voll im Einsatz, darunter auch Jérôme Boateng. Für den Münchner Innenverteidiger kommt das letzte Länderspiel vor der Abreise nach Russland am kommenden Dienstag nach einer gerade auskurierten Oberschenkelverletzung aber noch zu früh.