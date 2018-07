München (dpa) - Joachim Löw weilt im Urlaub und erholt sich vom kürzesten Turniereinsatz in seiner zwölf Jahre währenden Amtszeit als Bundestrainer.

Aber natürlich besteht die Hoffnung, dass der in Russland entzauberte Weltmeistercoach die Weltmeisterschaft auch in den 18 Tagen nach dem historischen Vorrunden-K.o. der deutschen Mannschaft pflichtgemäß als Anschauungsunterricht genutzt hat.

Denn in einem Punkt besteht beim DFB, den enttäuschten Fans und in der Fußball-Bundesliga Einigkeit, auf den Punkt gebracht von Philipp Lahm: «So, wie es jetzt passiert ist, kann es nicht weitergehen», sagte der Weltmeister-Kapitän von 2014 am Wochenende in der ARD.

Weiter so, Jogi? Nein! Nicht nur Löws langjähriger Wegbegleiter Lahm, der sich als DFB-Botschafter für die EM 2024 in der Krise plötzlich auffällig zum Sprachrohr des Verbandes aufschwingt und nicht nur eine bemerkenswerte «Führungsdebatte» um den Chefcoach losgetreten hat, erwartet einschneidende Veränderungen rund ums Eliteteam. «Wenn Deutschland in der Vorrunde ausscheidet, wird es nicht nur einen Grund gegeben haben. Wir müssen überall Lösungen finden», mahnte der 34 Jahre alte Lahm am Samstag. Strebt er womöglich eine Funktion an?

Die Aufarbeitung des WM-Desasters sollte sich nicht in der wichtigen und notwendigen Debatte um den langjährigen Leistungsträger Mesut Özil verlieren, der wegen der Erdogan-Fotos als Sündenbock dasteht.

Lösungsansätze haben in Russland vor allem die starken Teams von den Finalisten Frankreich und Kroatien bis zu den frischen Belgiern und den wiedererstarten Engländern zuhauf geliefert. 72 Prozent Ballbesitz hatte Löws Team in den drei Spielen gegen Mexiko (0:1), Schweden (2:1) und Südkorea (0:2). Aber andere Faktoren sind viel wichtiger gewesen: Tempo, Standards, Leidenschaft, Teamwork, Gier sowie taktische Finesse und Flexibilität. Die Dreierkette, defensive Grundlage bei Löws Überraschungssieg mit einem Perspektivteam beim Confed Cup 2017, kam als WM-Option und Defensiv-Alternative zur jahrelang eingeschliffenen 4-2-3-1-Formation nicht zum Zuge.

Erst zwei Wochen vor dem brisanten Neustart in der neuen Nationenliga am 6. September in München gegen Frankreich erwartet die DFB-Spitze um Präsident Reinhard Grindel von Löw und Teammanager Oliver Bierhoff eine detaillierte Turnieranalyse und erste konkrete Maßnahmen.

Löw ahnte aber schon vor dem kläglichen Ende in Russland, auf was es bei der WM eigentlich angekommen wäre. «Das spielerische Niveau ist nicht unbedingt bei jedem Spiel auf einem Top-Level. Es ist eine WM der absoluten Hingabe, der absoluten Leidenschaft. Die Mannschaften verteidigen mit allem, was sie haben», sagte Löw bereits am 22. Juni in Sotschi - fünf Tage vor dem Untergang in Kasan gegen Südkorea.