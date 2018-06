Spiel gegen Schweden: Wie sehr krempelt Jogi Löw das Team um?

Das Personal aber wird sich sehr wohl von jenem der Auftaktniederlage unterscheiden. Möglicherweise wählt Löw auch eine andere Formation. Am ehesten müssen wohl Sami Khedira, Julian Draxler, Mesut Özil und Thomas Müller um ihren Startplatz bangen. Da Jonas Hector seinen grippalen Infekt auskuriert hat, wird er wahrscheinlich wieder für Marvin Plattenhardt in die Mannschaft rücken. Und dann kämen diese Varianten in Frage:

Das wiederum trifft sich vor der kniffligen Aufgabe gegen Schweden ganz gut. Bereits unmittelbar nach dem Spiel gegen Mexiko sagte er, dass am großen Plan nichts geändert werde. Der große Plan manifestiert sich bei Löw aber nicht in Zahlenfolgen wie 4-2-3-1 oder 4-1-4-1. Es geht immer darum, dominant aufzutreten, Ball und Gegner laufen zu lassen und statt dem Selbstzweck endloser Ballstafetten immer wieder schnell in die Tiefe zu laufen und passen.

Manuel Neuer hat gesagt, dass Auswechselspieler im Training massiven Druck auf die Stammkräfte ausüben. Die Leistung der Startelf gegen Mexiko lässt zu, die Reservisten einzusetzen. Vor Neuer und der Viererkette würde dann Ilkay Gündogan neben Toni Kroos spielen. Reus kommt rechts für Draxler. Für Mesut Özil darf Julian Brandt ran. Dann könnte Müller auf seiner Lieblingsposition hinter Stürmer Timo Werner spielen. „Wir schauen immer, dass wir uns in Positionen bringen, in denen unsere Stärken am ehesten zur Geltung kommen“, sagte der Münchner am Mittwoch dazu. Reus, Brandt und Werner könnten mit ihrer Geschwindigkeit Löcher in die schwedische Abwehrreihe reißen, Müller sie nutzen. Problem: die defensive Absicherung. Sowohl Kroos als auch Gündogan haben gerne einen robusten Partner an ihrer Seite. So müssten sie sich gegenseitig stützen. Die Aufstellung dann also: Neuer – Kimmich, Boateng, Hummels, Hector – Kroos, Gündogan – Brandt, Müller, Reus – Werner.

Der Formationswechsel

Löw bevorzugt das 4-2-3-1, scheut sich aber auch nicht, seine Spieler anders auf dem Feld zu platzieren, wenn er es als geboten ansieht. Im Viertelfinale der EM baute er beispielsweise gegen Italien auf eine defensive Dreierkette. Das ist diesmal zu defensiv. Möglich scheint ein 4-3-3 mit Kroos, Özil und Gündogan im Zentrum. Vorne spielen dann Müller, Werner und Reus. Könnte ein gutes Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive sein. Aufstellung: Neuer – Kimmich, Boateng, Hummels, Hector – Gündogan, Kroos, Özil – Müller, Werner, Reus.