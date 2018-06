Vor dem Abflug nach Sotschi, wo am Samstag (20 Uhr) das Spiel gegen Schweden steigt, berichtet der Kapitän Manuel Neuer von einer Krisensitzung.

Moskau. Die Jobbeschreibung Manuel Neuers sieht Pünktlichkeit während der Ausübung seiner Arbeit vor. Wiederholtes verspätetes Eintreffen bei Flanken oder Schüssen würde ihn die Zertifizierung als Weltklassetorhüter kosten. Sein am Dienstag deutlich zu spätes Erscheinen dürfte aber wohlwollend von den Fans zur Kenntnis genommen werden: Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ließ die Journalistenschar mehr als 50 Minuten auf sich warten.

Der Grund: „Wir hatten noch eine Teamsitzung, die länger gedauert hat“, entschuldigte er sich. Inhalt der Mannschaftsbesprechung waren nicht Laufwege und taktische Formationen, sondern Grundsätzliches. „Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, damit es gegen Schweden besser wird. Wir haben viel miteinander geredet, uns ehrlich die Meinung gesagt. Solche Sitzungen tun gut, es ist ein befreiendes Gefühl“, sagte Neuer.

„Wir sind unsere schärfsten Kritiker.“

Manuel Neuer

Die Gefahr ist groß, früh auszuscheiden, man sei sich dessen bewusst. „Wir haben ab jetzt nur noch Finals. Jetzt muss von uns Spielern was kommen. Wir müssen das zeigen, was uns in der Vergangenheit so stark gemacht hat“, sagte der Kapitän. Er fasste die wichtigste Botschaft an die besorgte Fußball-Gemeinde in der Heimat mit dem Satz zusammen: „Wir sind unsere schärfsten Kritiker.“

Nicht nur die Anhänger hatten das Gefühl, dem Team hätte es im Eröffnungsspiel gegen Mexiko an den Basistugenden gefehlt. Auch Jerome Boateng sah eine Leistung, die ein Scheitern in der Vorrunde als realistisches Szenario erscheinen lässt: „Zumindest teilweise hat uns die Leidenschaft gefehlt. Man kann mal schlecht spielen, solche Tage gibt es. Aber der Kampf muss da sein. Fußball ist immer noch ein Spiel, bei dem sich zwei Mannschaften bekämpfen.“ Gegen Mexiko sei davon in der ersten Halbzeit zu wenig davon gesehen zu wesen.

Dass diese offensive Kritik auf der verbandseigenen Homepage geäußert wurde, überrascht. Dort wird ansonsten eher beschönigt und relativiert. Doch dafür war der Auftritt gegen Mexiko in sämtlichen Facetten zu schwach. Das hat offenbar auch der DFB begriffen. Jetzt müssen Signale her, Boateng liefert sie. Der Münchener Abwehrspieler zählte eine imposante Mängelliste auf. „Wir müssen zielstrebiger nach vorne spielen. Das war zu viel Querpass, zu viel rückwärts, zu wenig Bewegung, zu wenig Überraschung.“ Gepaart mit mangelnder Leidenschaft zieht das die nun gedrückte Stimmung im Mannschaftsquartier der Deutschen als Konsequenz hervor.