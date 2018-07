Berlin (dpa) - Durch seine missglückte Interview-Offensive hat DFB-Direktor Oliver Bierhoff seine Position als Krisenmanager selbst geschwächt und nach dem WM-Desaster Zweifel an einem reibungslosen Neuaufbau der Fußball-Nationalmannschaft provoziert.

In der brisanten Causa Mesut Özil ruderte Bierhoff schnell zurück und sprach von Missverständnissen und Fehlinterpretationen. Beim Thema Kommerz und Entfremdung von den Fans wehrt sich der Marketing-Experte Bierhoff aber weiter vehement gegen die Fundamentalkritik an einer angeblich übertriebenen Selbstinszenierung der gestürzten Weltmeister.

Ratschläge für die WM-Aufarbeitung an Bierhoff und Bundestrainer Joachim Löw kamen mittlerweile auch vom einstigen Chef und Reformator Jürgen Klinsmann. «Es ist wichtig, dass sie jedes kleine Stück analysieren, dass sie selbstkritisch sind. Und dann läuft die Zeit, weil sie schon im September gegen Frankreich in der Nations League spielen», mahnte der Ex-Bundestrainer beim englischen Sender BBC.

Mit seinem TV-Interview beim ZDF hatte Bierhoff am Freitagabend versucht, von ihm selbst verursachte Wogen wieder zu glätten. Die nachträglich revidierten kritischen Aussagen zum brisanten Fall Özil hatten da aber schon für neue Unruhe gesorgt, die eigentlich auch DFB-Präsident Reinhard Grindel alarmieren muss.

Der Verbandschef reiste am Wochenende zurück nach Russland. In gut zwei Monaten will der vom WM-Aus durchgerüttelte DFB von der UEFA den Zuschlag als EM-Gastgeber 2024 erhalten. Dafür muss auf dem Funktionärsparkett noch kräftig geworben werden. Eine Wahl-Niederlage gegen die Türkei am 27. September wäre ein weiterer bitterer Nackenschlag für den deutschen Fußball. Die WM-Aufarbeitung in der Heimat überlässt Grindel also trotz des Reform-Fehlstarts vorerst noch allein Bierhoff und Löw.

Nach ersten verheerenden Medien-Kommentaren hatte sich der in die Defensive gedrängte Bierhoff in bislang nicht gekannter Deutlichkeit zu seinem Anteil am WM-Versagen geäußert. «Das sehe ich auch so, dass wir Teil des Problems sind. Ich denke, das ist auch richtig rübergekommen. Deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen bei uns anfangen», sagte der Ex-Stürmer über sich und Löw, der sich im Gegensatz zum Teammanager seit seinem Statement unmittelbar nach der Landung aus Russland nicht mehr öffentlich äußerte.

Ob die Analyse noch zum radikalen Schluss führen könnte, dass Bierhoff oder Löw oder sogar beide ihre Posten räumen könnten, darf aber bezweifelt werden. Die Kraft und Entschlossenheit, «die notwendigen Schritte einzuleiten» attestierte sich Bierhoff selbst.