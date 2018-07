Schierl: Für eine sinnvolle, gemeinsame Kommunikationsstrategie hätten alle Beteiligten, also auch die Spieler und ihre Berater, mitspielen und sich äußern müssen. Das wollten sie offenbar nicht. Und so sehr man es sich vielleicht gewünscht hätte, als Medienwissenschaftler muss ich sagen: Es gibt keine Informationspflicht. Kein Sportler muss Dinge über sich der Öffentlichkeit preisgeben. Wenn er sich in eine solche Situation begibt, muss er damit rechnen, dass darüber berichtet wird. Aber bitte sachlich.

Schierl: Das hat eine starke Eigendynamik bekommen. Es gab ja schon vorher Bilder von Özil mit Erdogan, und da hat es keine Affäre gegeben. Und so kritisch Herr Erdogan auch hierzulande gesehen wird, es ist das Recht von Herrn Özil, das anders zu sehen. Wir sind eine Demokratie, die mit so etwas umgehen muss.

Herr Professor Schierl, die Diskussion um die Bilder von Ilkay Gündogan und Mesut Özil mit dem türkischen Präsidenten Erdogan geht weiter. Was ist da schiefgelaufen in der Kommunikation?

Schierl: Nicht ganz ungerechtfertigt.

Sind Medien dazu da, gute Stimmung zu machen?

Schierl: Nein. Hofberichterstattung will keiner. Aber sie sind auch nicht dazu da, schlechte Stimmung zu machen. Kritik kann auch konstruktiv geäußert werden.

Profisportler nutzen auch die Öffentlichkeit. Müssen sie dann nicht damit rechnen, öffentlich kritisiert zu werden?

Schierl: In keinem anderen Beruf würden wir das akzeptieren. Nur weil ein Spieler die Medien nutzt, heißt es nicht, dass die Medien mit ihm machen dürfen, was sie wollen. In unseren Untersuchungen stellen wir eine allgemeine Verrohung in den Medien fest, die nicht nur für den Bereich Sport gilt. Und das hat Folgen.

Inwiefern?

Schierl: Wir wissen aus unseren Untersuchungen, dass es starke reziproke Einflüsse gibt. Das bedeutet: Was Toni Kroos macht, erscheint in den Medien, und das, was die Medien machen, hat wiederum Wirkung auf Toni Kroos.

Eine negative Berichterstattung kann also Einfluss auf einen Spieler haben?

Schierl: Ja. Vor allem, wenn sie als ungerechtfertigt empfunden wird. Wir haben 240 Athleten befragt. Von denen hat der Großteil gesagt, dass er Medienkontakt vermeidet, weil er sich oft danach schlecht oder falsch dargestellt fühlt. Darunter leiden Sportler, was zur Einschränkung von Leistungsfähigkeit führen kann. Man kann also schlechte Leistung durchaus herbeireden. Sportler sind keine Superhelden.