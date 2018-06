Eppan (dpa) - Nach der Aufstellung zum Mannschaftsfoto mit allen 23 WM-Spielern drängte Joachim Löw zur Arbeit auf dem Fußballplatz.

Am Tag nach der Streichung von Leroy Sané, Bernd Leno, Nils Petersen und Jonathan Tah aus dem Aufgebot für Russland startete der Bundestrainer mit seinen Auserwählten in Eppan den Feinschliff für die Weltmeisterschaft. Eineinhalb Wochen bleiben dem erfahrenen Turniercoach Löw noch, um ein Versprechen einzulösen.

«Ziel ist natürlich das erste Spiel gegen Mexiko. Darauf ist der Fokus gerichtet. Bis dahin werden wir in einem sehr, sehr guten Zustand sein», sagte der Weltmeistercoach vor dem Endspurt im Trainingslager in Südtirol. Zwei gute Nachrichten gab es am Dienstag: Jérôme Boateng stieg ins Mannschaftstraining ein und sprach danach beim Medientag der Mannschaft im Teamhotel von «einem guten Gefühl».

Auch Champions-League-Sieger Toni Kroos ist nach seinem Sonderurlaub endlich mitten drin. Der «absolute Schlüsselspieler» (Löw) wird am Freitagabend bei der WM-Generalprobe in Leverkusen wieder die Chefrolle im deutschen Mittelfeld einnehmen. «Wir müssen mit Demut an die Sache herangehen», sagte der große Titelsammler der vergangenen Jahre zur Wiederholung des Triumphes von Brasilien 2014.

Mesut Özil übte am drittletzten Trainingslagertag nicht mit dem Team. Der Spielmacher absolvierte eine individuelle Einheit im Fitnesszelt. Er radelte zunächst und stemmte dann Gewichte. Der 29-Jährige blieb auch dem Medientag fern. Özil wollte sich weiterhin nicht zu dem umstrittenen Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan äußern. Teamkollege Ilkay Gündogan, der Erdogan bei der Zusammenkunft in London ein Trikot mit Widmung überreicht hatte, wollte immerhin in einem kleinen Kreis zu dem politisch brisanten Thema Stellung beziehen.

Abschütteln können die beiden in Gelsenkirchen geborenen Deutsch-Türken die Thematik nicht, auch die Teamkollegen werden immer wieder damit konfrontiert. «Ich habe meine Meinung dazu», sagte der stellvertretende Kapitän Sami Khedira, der tunesische Wurzeln hat. «Ich beurteile sie danach, wie ich sie auf dem Platz erlebe und persönlich. Da haben sie sich nicht verändert. Sie wissen schon, was sie gemacht haben und wie sie jetzt damit umzugehen haben.»

Nach dem 1:2 in Österreich und inzwischen fünf Länderspielen ohne Sieg kommt dem sportlich letzten Probelauf gegen den WM-Teilnehmer Saudi-Arabien eine gewachsene Bedeutung zu. «Wir müssen uns steigern, definitiv», sagte Khedira. Er vertraut Löw: «Die Trainingssteuerung wird so angelegt, dass wir am Freitag spritziger sind.»