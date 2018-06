Weltmeisterlich ist es nicht, was die deutsche Nationalmannschaft beim 2:1 gegen Saudi-Arabien anbietet. Es gab laute Pfiffe gegen Ilkay Gündogan.

Leverkusen. Überschwängliche Freude kam nicht auf, als die deutsche Nationalmannschaft an diesem schwülwarmen Freitagabend in Leverkusen die Pflicht erledigt hatte: Eher zögerlich klatschten sich Thomas Müller und Toni Kroos ab, auch Jonas Hector und Mats Hummels brauchten ein bisschen für einen Handschlag. Der Weltmeister ringt um seine Form und stimmte sich letztlich nur mit einem mageren 2:1 (2:0) gegen Saudi-Arabien auf die Mission Titelverteidigung ein. Das Duell gegen den Weltranglisten-67., der bereits am Donnerstag das WM-Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Russland bestreitet, taugte eben nur bedingt als Gradmesser.

Nach dem fein herausgespielten 1:0 von Timo Werner (8.) unterlief dem saudischen Abwehrchef Omar Hawsawi beim 2:0 ein Eigentor (41.), wobei wieder der agile Werner die Vorarbeit geleistet hatte. Ein Elfmetergeschenk verhalf den Gästen zum 2:1, wobei Taiseer Al-Jassam erst im Nachschuss verwandelte (85.). Zu etlichen Unzulänglichkeiten im deutschen Team – das in der Nachspielzeit beinahe noch den Ausgleich kassiert hätte – kommen die Irritationen außerhalb des Platzes.

Saudi-Arabiens Taisir Al-Jassam (17) erzielt den Anschlusstreffer zum 2:1 nach einem Elfmeter. Guido Kirchner/dpa

Denn die Delegation wird weiter vom Ballast begleitet, weil die Irritationen um Mesut Özil und Ilkay Gündogan und ihren umstrittenen Besuch beim türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan beileibe nicht ausgestanden sind. Schon als sich Gündogan nach knapp einer Stunde zur Einwechslung bereit machte, erklangen deutliche Pfiffe, die lauter wurden, als der aus Gelsenkirchen stammende Deutsch-Türke aufs Feld lief oder fortan den Ball berührte. Übrigens in der Phonstärke deutlich hörbarer als vergangenen Samstag beim Test in Klagenfurt gegen Österreich.

Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hatte am Vortag appelliert, dass die Fans den Teamgedanken in den Vordergrund stellen – offenbar ist die öffentliche Aufarbeitung des umstrittenen Fotoshootings nicht vollumfänglich überzeugend verlaufen. Mesut Özil, der wegen Rückenproblemen noch geschont wurde und in Südtirol den Medientag geschwänzt hatte, hätten womöglich noch lautere Unmutsäußerungen erreicht. Es half auch nicht, dass Bundestrainer Löw die Zuschauer animieren wollte, in die Hände zu klatschen: Konterkariert wurde mit dem lauten Missfallen das Plakat, das über der Fankurve prangte: „ZSMMN nach dem Stern greifen“.

Löw hatte eine Formation gewählt, die am übernächsten Sonntag im ersten WM-Gruppenspiel gegen Mexiko im Moskauer Luschniki-Stadion in weiten Teile so erwartet wird. Sein Comeback nach langer Zwangspause wegen einer Muskelverletzung gab Abwehrspieler Jérôme Boateng, der seit dem Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid kein Pflichtspiel mehr bestritten hatte. Der Bayern-Star wirkte indes noch unsicher und behäbig und machte bereits zur Pause wieder für Niklas Süle Platz.