Moskau (dpa) - Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm hält auch seine Nachfolger bei der Fußball-WM in Russland reif für den ganz großen Triumph.

«Ich traue der Mannschaft viel zu, sie hat eine große Qualität. Viele Spieler haben Erfahrung auf dem absoluten Topniveau», sagte Lahm bei einem Besuch des Goethe-Instituts in Moskau über die deutsche Mannschaft. «Sie gehört absolut zu den Favoriten. Inwieweit es dann am Ende reicht - da gehört viel dazu, die Tagesform und das Quäntchen Glück.»

Der DFB-Ehrenspielführer wird bei seinem Russland-Aufenthalt am Samstag das Spiel von Argentinien gegen Island und am Sonntag auch den ersten deutschen Auftritt gegen Mexiko im Stadion anschauen. Am Montag wird der 34-Jährige dann auch auf das Team von Bundestrainer Joachim Löw treffen.

Ratschläge an Torwart Manuel Neuer als seinen Nachfolger in der Kapitänsrolle will er dabei aber nicht geben. «Es war toll, ihn als zweiten, dritten Kapitän oder als Führungsspieler an meiner Seite zu haben», sagte Lahm. «Ich habe meine Karriere beendet, um auch den Weg freizumachen für andere. Und dann muss jeder seinen eigenen Weg als Kapitän finden. Das habe ich versucht zu tun, und das wird Manu genauso machen.»

Der frühere Bayern-Profi Lahm war nach dem deutschen Weltmeistertitel in Brasilien aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und ist inzwischen Botschafter der deutschen Bewerbung für die EM 2024.