Frankfurt/Main (dpa) - Eine Entscheidung über die Zukunft von Joachim Löw als Bundestrainer lässt auf sich warten. Die Analyse des historischen Scheiterns der Fußball-Nationalmannschaft bei der WM fängt gerade erst an.

Wie konnte es zu dem WM-Debakel kommen?

Das Prinzip Löw hat erstmals bei einem Turnier nicht funktioniert. Immer wieder hatte es der Bundestrainer geschafft, in kurzer Zeit auch unter schlechten Vorzeichen ein Team zusammenzuschweißen - so auch vor dem Triumph in Brasilien 2014. Das Selbstbewusstsein, dass dies auch diesmal quasi als Selbstläufer funktionieren würde, war fatal. Sportlich lief es nämlich schon lange nicht gut.

Die perfekte Quali-Runde gegen Teams wie Nordirland und Aserbaidschan war letztlich keine Prüfung auf WM-Niveau. Die mauen Ergebnisse in den Tests gegen England (0:0), Frankreich (2:2), Spanien (1:1), Brasilien (0:1), Österreich (1:2) und Saudi-Arabien (2:1) wurden schöngeredet.

Löw vertraute auf seine bewährten Kräfte wie Sami Khedira, Thomas Müller und Mesut Özil, obwohl diese schon für ihre Clubs eine Saison unter Top-Niveau spielten. Teil der Aufarbeitung muss auch sein, was zwischenmenschlich im Team nicht stimmte. Risse zwischen den Weltmeistern von 2014 und Confed-Cup-Siegern von 2017 wollte offiziell niemand bestätigen. Es war aber kaum zu verheimlichen, dass im Team für ein unverzichtbares Gemeinschaftsgefühl viel mehr fehlte als die Vokale in dem vom DFB erkorenen Marketing-Turnier-Slogan #zsmmn.

Wie reagiert Joachim Löw jetzt?

Der gescheiterte Weltmeister-Coach übernahm sofort die Verantwortung für den K.o. Was das konkret bedeutet, ist aber immer noch offen. Löw war auch in Erfolgstagen kein Mann für schnelle Entscheidungen. Nach Turnieren zog er sich immer erst einmal in den Urlaub zurück - so auch nach dem WM-Triumph vor vier Jahren. Löw braucht diese Phase der Reflexion. Der Rücktritt auf dem Karriere-Gipfel blieb damals aus. Löw hatte noch viel vor mit seiner Goldenen Generation. Diesmal dürfte Löw keine lange Phase der Selbstfindung im Sommerurlaub eingeräumt werden. Fußball-Deutschland wartet auf eine Entscheidung.

Was bedeutet das Zögern von DFB-Präsident Reinhard Grindel?

Der DFB-Chef war Politiker. Er hat ein Näschen dafür, unpopuläre Entscheidungen erstmal zu umschiffen. Das merkt man in der größten Krise seiner noch kurzen Amtszeit als Verbandsboss. Statt die nötige Aufarbeitung selbst sofort in führender Rolle anzupacken, delegiert er die Zuständigkeit erstmal an Teammanager Oliver Bierhoff. Noch steht Grindel fast bedingungslos hinter Löw. Er selbst hat den Vertrag auch ohne Not erst im Mai bis 2022 verlängert.