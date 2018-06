Gündogan erklärte: „Wir haben durch unsere türkischen Wurzeln noch einen sehr starken Bezug zur Türkei. Das heißt aber nicht, dass wir jemals behauptet hätten, Herr Steinmeier sei nicht unser Bundespräsident oder Frau Merkel nicht unsere Bundeskanzlerin. Es war nie das Thema, ein politisches Statement zu setzen." Der 27-Jährige betonte: „Wir sind in Gelsenkirchen geboren und aufgewachsen. Die Stadt hat einen sehr hohen Migrationsanteil. Es war daher für mich ein tiefer Schlag, dass es so dargestellt wird, dass wir nicht integriert seien und nicht nach deutschen Werten leben würden.“ Die jüngste Zeit sei für ihn nicht einfach gewesen: „Einige Reaktionen haben mich getroffen, vor allem auch die persönlichen Beleidigungen .“ Er verstehe, "dass man die Aktion nicht gut finden muss".

Der bald 30 Jahre alte Taktgeber, der in den sozialen Netzwerken die Benchmark dieser Mannschaft bildet, ging auf Tauchstation, weil er keine Nachfragen zu seinem umstrittenen Besuch vor drei Wochen beim türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan ertragen wollte. „Mesut bittet um Verständnis, dass in seiner Wahrnehmung alles gesagt ist“, erklärte DFB-Pressesprecher Jens Grittner. Glücklich wirkte niemand beim Verband mit Özils Totalverweigerung. Gündogan gab immerhin auf der Terrasse ein Statement ab, das in schriftlicher Form erst am Abend die Autorisierung mit den Nachrichtenagenturen durchlief.

Eppan. Es war kurz nach elf, als am Dienstagvormittag die Auslöser von Dutzenden Fotografen die Ruhe der Sportzone Rungg im Waldstück bei Girlan störten. Kurz vorher waren 23 Nationalspieler durch die Meute geschlurft, die bereits seit einer halben Stunde in der prallen Stunde wartete, doch dann ging alles ganz schnell. Auf die Bänke gesetzt, Rücken gestreckt, Hals gerecht: In Windeseile war das offizielle Mannschaftsfoto der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erstellt. Untere Reihe ganz rechts, leicht grinsend: Ilkay Gündogan. Zwei Plätze daneben, nicht ganz so freundlich: Mesut Özil.

Unklar bleibt weiterhin, warum sich die zuletzt in Klagenfurt beim Länderspiel gegen Österreich aus der deutschen Kurve mit Pfiffen bedachten Auslandsprofis auf ein solches zwangsläufig zu Fehlinterpretationen führendes Fotoshooting einließen. Bekannte Nationalkicker haben der ohnehin schwierigen Integrationsdebatte einen Bärendienst erwiesen. Diese Baustelle beim für Toleranz, Fairplay, Respekt und Vielfalt werbenden Weltmeister aufzumachen, war fahrlässig.

Die Aufarbeitung der Causa Özil und Gündogan fällt schwer

Die Restriktionen beim Medientag am Dienstag demonstrierten im Grunde nur anschaulich, wie schwierig die Aufarbeitung fällt. Denn die Round-Table-Gespräche mit Journalisten unter den Sonnenschirmen am Pool des Mannschaftshotel Weinegg, wo mit Ausnahme von Gündogan und Özil alle anderen 21 Kicker teilweise entspannt auch über Themen abseits des Fußballs sprachen, dienten ja gerade dazu, gegenseitiges Verständnis zu wecken. Gündogan scheute die Runde womöglich wegen Nachfragen zu geschäftlichen Interessen seines London-Auftritts.

Nach Darstellung regierungsnaher türkischer Medien tritt er nicht nur als langjähriger Wohltäter, sondern neuerdings auch als Investor in der Heimatstadt seiner Familie in Dursunbey in der Provinz Balikesir auf. Die Spekulationen, er könnte mit dem Überreichen eines handsignierten Trikots an „meinen verehrten Präsidenten“ sich Vorteile verschafft haben, werden nicht verstummen. Özil argumentiert intern, dass er mit dem Zusammentreffen beim Bundespräsidenten Franz-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue genügend Abbitte geleistet habe.

Aber das Thema köchelt weiter. „Ich habe meine Meinung dazu“, sagte Sami Khedira am Dienstag. Den Stab will der Ersatzkapitän mit seiner eigenen Migrationsgeschichte nicht brechen, aber gutheißen muss er das Eigentor seiner Mitspieler ja nicht: „Sie wissen schon, was sie gemacht haben und wie sie jetzt damit umzugehen haben.“ Der Eindruck an einem Sommertag aus Eppan: Der eine sitzt auf dem Mannschaftsfoto ganz am Rand, der andere arbeitet allein im Fitnesszelt. So geht der Graben schon symbolisch nicht zu.