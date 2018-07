Der Langzeit-Bundestrainer Jogi Löw will wohl weitermachen. Die Entscheidung wird derzeit erwartet.

München. Die Schuldfrage ist klar, doch der Weltmeisterkredit ist größer. Die Tendenz verfestigt sich immer mehr: Joachim Löw ist für die Verbandsbosse, die eigenen Spieler, die vielen Experten und auch für einen Großteil der Fans nicht der Alleinverantwortliche für das desaströse Scheitern des viermaligen Weltmeisters beim Turnier in Russland. Und der Langzeit-Bundestrainer will wohl weitermachen.

„Es gibt ja nicht nur einen Grund oder die einzige Sache, die zum Scheitern beigetragen hat“, hat Löw schon selbst gesagt und sich damit den Weg offen gehalten, die WM-Schmach bei der EURO 2020 und der WM 2022 tilgen zu können als wichtigster Coach des Landes. Der gemeinnützige DFB erwartet in dieser Woche gleich mehrere Ja-Wörter von seinem bestbezahlten Angestellten Löw. Ja zur Fortsetzung seines vertraglich bis zur WM in Katar festgelegten Arbeitsverhältnisses. Ja zu „tiefgehenden Maßnahmen und klaren Veränderungen“, wie sie Löw gleich nach dem Scheitern in Kasan selbst einforderte. Ja zu unbequemen Konsequenzen, die auch Gefährten und Vertraute treffen würden.

Der Weltmeister-Trainer mit den großen Verdiensten, aber auch dem größtmöglichen Absturz scheint dazu bereit. Löw hat als Turniertrainer ab seiner Kader-Nominierung am 15. Mai nicht so funktioniert, wie das zuvor der Fall war. Nur sechs von 36 Endrunden-Partien hatte er bis Russland verloren, bei dieser WM kamen gleich zwei Niederlagen in drei Spielen dazu. Inklusive des Confed Cups 2017 ging es bei sechs Turnieren unter Löw vor dem Vorrunden-Aus in Tatarstan immer mindestens bis ins Halbfinale.

Nun folgte der kollektive Systemausfall. Auf den Chef Löw wollte bisher aber niemand mit dem Finger zeigen. „Ich weiß, was es heißt, Nationaltrainer zu sein, was es heißt, wenn man nicht erfolgreich ist. Dann hauen alle nur auf einen Menschen drauf, und das ist nicht richtig“, sagte gestern Niko Kovac, der von 2013 bis 2015 Kroatiens Nationalteam trainiert hatte, beim Trainingsauftakt der Bayern.

Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann sprach sich vehement gegen einen Rücktritt aus. „Ich weiß nicht, warum es eine so große Diskussion darum gibt“, sagte der 30-Jährige. „Jogi Löw ist nicht allein in Russland ausgeschieden, sondern es passierte im Team - und alle Spieler werden jetzt auch nicht aufhören.“ Löw habe so viel für den deutschen Fußball getan. „Da muss man ihm auch mal zugestehen, dass das, was er anpackt, nicht immer Gold ist und auch mal in die Hosen gehen kann - wie die WM“, sagte Nagelsmann. „Warum soll der Bundestrainer nach der ersten negativen Situation sofort das Handtuch werfen? Er hat so viele gute Sachen gemacht.“