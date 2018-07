St. Petersburg. Mitunter genügen kurze Momente, um einen Menschen sympathisch zu finden. So geht es Romelu Lukaku häufiger, wenn er irgendwo auftritt. Und dazu muss er nicht einmal mit dem Ball am Fuß übers Feld stürmen oder ein Tor schießen. Sondern Sympathiewerte sind auch bei einer Pressekonferenz zu steigern, wenn sie von den Protagonisten nicht als Pflichtübung angesehen werden.

Vergangenen Donnerstag kam der 1,90-Meter-Mann mit einer tief ins Gesicht gezogenen Kappe in den Raum der Kasan-Arena, der mit seinen steil ansteigenden Klappsitzen einem Hörsaal ähnelt. Hier war der Mittelstürmer der belgischen Nationalmannschaft noch nie gewesen.

Romelu Lukaku (oben) von Belgien jubelt mit seinen Teamkollegen (v.l.) Nacer Chadli, Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Eden Hazard und Toby Alderweireld über das Tor zum 0:1 (Eigentor von Fernandinho von Brasilien).

Also blickte er einen Tag vor dem Viertelfinale gegen Brasilien nach oben, zog die Mütze höher. Und wartete auf die Fragen. An den Wänden waren die Sprachen hinterlegt, mit denen der Spieler angesprochen werden konnte. Der Fifa-Presseoffizier wiederholte die Möglichkeiten. Kanal eins: English. Kanal zwei: Russkiy. Kanal drei: Português. Kanal vier: Français. Kanal fünf: Nederlands. Vor dem 25-Jährigen lag ein Kopfhörer. Lukaku ließ das Utensil, das fast alle Anwesenden bereits hinters Ohr geklemmt hatten, einfach liegen. In der Gewissheit: Das werde ich schon nicht brauchen. Was dann passierte, war beinahe so beindruckend wie tags darauf sein Beitrag zum 2:1-Triumph gegen den Rekordweltmeister.

Lukaku beantwortet alle Fragen im originalen Wortlaut. „Nichts ist einfach im Leben, wenn man was erreichen will“, richtete er auf Englisch aus und lächelte freundlich. Nächste Frage, nächste Sprache. Auf Französisch: „Wenn wir das Spiel gewinnen, wird das nächste Spiel noch schwieriger.“ Und bitte auf Niederländisch: „Gegen Brasilien kannst du nicht nur attackieren.“ Am Ende noch auf Portugiesisch: „Aus meiner Sicht ist Neymar kein Schauspieler.“ Danach fiel der Vorhang. Fast wäre fürs Sprachgenie in Stollenschuhen Applaus aufgebrandet.

Die in jeder Hinsicht imposante Ausnahmeerscheinung im belgischen Sturm, als Sohn kongolesischer Eltern in ärmlichen Verhältnissen in der belgischen Hafenstadt Antwerpen aufgewachsen, hat einmal erzählt, dass ihm diese Gabe wohl in die Wiege gelegt wurde. Er lerne rasch vom Zuhören. Eine Antwort wird dann in der einen Sprache gegeben, dann kommt ein anderer Gedanke, und die zweite Sprache folgt, vielleicht im nächsten Satz die dritte.

Der vierfache WM-Torschütze verkörpert wie kein anderer die vielfältigen Talente des Titelanwärters Belgien, der am Dienstag (20 Uhr MESZ/ARD) im Halbfinale auf Frankreich trifft. Sein 74. Länderspiel wird ein schwieriges, auch in St. Petersburg kommt es fast zu einer finalwürdigen Konstellation. Wird es der nächste Akt, in dem Lukaku der Welt imponiert? Was er vergangenen Freitag anstellte, war gar nicht hoch genug zu bewerten. Wie eine große Welle, die Menschen mit bloßen Händen im Meer stehend auch nicht stoppen können, war er über die Seleçao hereingebrochen. Wie eine Urgewalt, in der sich trotzdem noch Leichtigkeit mischte.