Zagreb (dpa) - Wegen heftiger Regenfälle ist die Partie zwischen Kroatien und Kosovo in der Qualifikation zur Fußball-WM abgebrochen worden.

Der schwedische Schiedsrichter Stefan Johannesson entschied am Samstagabend in Zagreb nach 27 Minuten zunächst, die Partie wegen des unbespielbaren Platzes zu stoppen, ehe er sie nach 20-minütiger Pause ganz abbrach. Zu diesem Zeitpunkt stand es noch 0:0. Ein Nachholtermin war zunächst offen. Kroatien liegt in der Gruppe I mit 13 Punkten aus sechs Spielen noch aussichtsreich im Rennen um ein Ticket zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Kosovo ist mit nur einem Punkt Tabellenletzter.