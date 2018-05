Kiew (dpa) - Der ägyptische Fußballverband hofft trotz der Schulterverletzung von Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah im Champions-League-Finale gegen Real Madrid auf eine WM-Teilnahme des Angreifers.

Die medizinische Abteilung stehe in Kontakt mit den Ärzten des FC Liverpool, teilte der ägyptische Verband mit. Möglicherweise habe sich Salah nur eine Bänderverletzung zugezogen, hieß es in der Mitteilung.

Zuvor hatte Liverpools Trainer Jürgen Klopp von einem möglichen Bruch der linken Schulter gebrochen. Eventuell sei auch das Schlüsselbein in Mitleidenschaft gezogen, hatte er nach der 1:3-Niederlage gegen Real Madrid in Kiew in TV-Interviews von Sky und ZDF gesagt.

«Er zieht ihn auf die Schulter. Das ist schon brutal», beschrieb Klopp die Aktion von Real-Verteidiger Sergio Ramos in der ersten Halbzeit. Salah hatte nach einer Behandlung noch kurz weitergespielt, musste dann aber ausgewechselt werden.