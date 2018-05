In Eppan

Eppan (dpa) - Große Torten mit dem DFB-Logo, kleine Kuchen mit schwarz-rot-goldenen Fähnchen und Schoko-Fußbälle: In der Konditorei Peter Paul ist schon WM.

Im idyllisch gelegenen Geschäft in Eppan gehen derzeit besondere Süßigkeiten über den Landentisch. «Ich hoffe, dass wir mal eine schöne Fußballtorte machen und sie der deutschen Mannschaft übergeben können», sagte Konditor Rudolf Pertoll.

Der Familienbetrieb ist dem DFB-Team verbunden, seit Bundestrainer Joachim Löw 2010 mit seinen Stars erstmals in der Großgemeinde Eppan im Trainingslager arbeitete. «Die deutsche Mannschaft wird wieder gewinnen», sagte Pertoll für die WM in Russland voraus: «Wenn die Spieler in Eppan die gute Luft genießen können, sind sie auf gutem Weg.»