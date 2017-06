Mailand. Der Wechsel von Ricardo Rodriguez vom VfL Wolfsburg zum AC Mailand ist perfekt. Der Schweizer Fußball-Nationalspieler unterschrieb einen Vierjahresvertrag, teilte der Serie-A-Club am Donnerstag mit. Der 24 Jahre alte Verteidiger war schon seit einiger Zeit mit dem 18-maligen italienischen Meister in Verbindung gebracht worden. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Rodriguez soll eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag mit dem Bundesligisten aus Wolfsburg gehabt haben.

Er wechselte Anfang 2012 vom FC Zürich zum VfL und absolvierte 149 Bundesliga-Spiele für Wolfsburg. Sein größter Erfolg mit den Niedersachsen war der Gewinn des DFB-Pokals 2015. Im selben Jahr beendete er mit dem VfL die Bundesliga-Saison als Tabellenzweiter.

«Ich habe mich hier sowohl als Spieler, als auch als Mensch weiterentwickelt, immer sehr wohl gefühlt und viele Freunde gewonnen», wurde Rodriguez auf der VfL-Webseite zitiert. Trotzdem sei es für ihn jetzt an der Zeit, «den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Milan ist ein internationaler Topclub und eine große neue Herausforderung für mich.» dpa