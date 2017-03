San Jose (dpa) - Bruce Arena ist mit einem überzeugenden Sieg in der WM-Qualifikation in seine zweite Amtszeit als Trainer der US-Fußball-Nationalmannschaft gestartet.

Die Mannschaft des Nachfolgers von Jürgen Klinsmann bezwang in San Jose Honduras deutlich mit 6:0 (3:0) und feierte im dritten Match den ersten Erfolg. Routinier Clint Dempsey war mit einem Dreierpack (32. Minute/49./54.) Mann des Spiels. Die weiteren Treffer erzielten Sebastian Lletget (5.), der ehemalige Gladbacher Michael Bradley (27.) und der Dortmunder Christian Pulisic (46.). Durch die drei Punkte kletterten die US-Boys in der Tabelle auf Platz vier. Die ersten drei Teams qualifizieren sich direkt für die WM in Russland, der Vierte muss in die Playoffs.

Neuer Spitzenreiter ist nach einem 2:0 (2:0) gegen Costa Rica die mexikanische Nationalmannschaft. Leverkusens Chicharito (7.) und Nestor Araujo (45.) trafen für die Gastgeber. Im dritten Spiel besiegte Trinidad und Tobago Panama mit 1:0 (1:0).