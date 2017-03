Panama-Stadt (dpa) - Dem ersten Sieg soll der zweite folgen - die USA stehen gegen Panama vor einem richtungsweisenden Spiel. Die US-Boys wollen mit einem Sieg einen wichtigen Schritt zur Fußball-WM 2018 in Russland machen, können aber auch viel verlieren.

«Wenn wir unseren Job in Panama machen, können wir in der Tabelle klettern und dorthin zurückkommen, wo wir hingehören», sagte Nationalteam-Verteidiger Geoff Cameron. Das nötige Selbstvertrauen vor dem Duell mit dem Tabellennachbarn haben die USA: Beim Pflichtspiel-Start von Jürgen Klinsmanns Trainer-Nachfolger Bruce Arena feierte die Mannschaft einen 6:0-Kantersieg gegen Honduras.

Durch den Erfolg kletterten die USA immerhin schon auf Platz vier der CONCACAF-WM-Qualifikationsgruppe. Das reicht aber noch nicht. Um sich direkt für Russland zu qualifizieren, muss mindestens Platz drei her. Ein Punkt beträgt der Rückstand auf Panama, das am Freitag beim 0:1 gegen Trinidad und Tobago seine erste Niederlage in der aktuellen Qualifikationsrunde hinnehmen musste.

Im Duell mit den Mittelamerikanern muss Arena auf einige Spieler verzichten. So steht John Anthony Brooks von Hertha BSC wegen der Folgen einer Infektion nicht zur Verfügung. Außerdem fallen Michael Orozco, Jordan Morris und Sebastian Lletget aus.

Spitzenreiter der Quali-Gruppe ist Mexiko um Leverkusen-Stürmer Chicharito. Der Tabellenführer trifft am vierten Spieltag auf Trinidad und Tobago, Honduras empfängt Costa Rica.