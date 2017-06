Denver (dpa) - Auch sieben Monate nach dem Rauswurf von Jürgen Klinsmann befindet sich die Fußball-Nationalmannschaft der USA noch immer in einer prekären Lage.

Für das WM-Ticket 2018 kann sich das Team von Trainer Bruce Arena mit seinen vier Deutschland-Legionären um Dortmunds Jungstar Christian Pulisic keinen Ausrutscher mehr leisten. Vor dem nächsten Duell gegen Qualifikations-Schlusslicht Trinidad & Tobago am Donnerstag gilt es aber vor allem einen drohenden Konzentrationsmangel zu vermeiden. Denn: In der zweiten Juni-Partie geht es am Sonntag gegen Erzrivale Mexiko, der die Tabelle der CONCACAF-Zone anführt.

«Mexiko ist ehrlich gesagt ganz weit weg in unseren Gedanken», sagte Torhüter Tim Howard. «Wir müssen uns konzentrieren. Wir brauchen die drei Punkte zuhause», forderte der Schlussmann. Für Howard ist das Spiel im Dick’s Sporting Goods Park bei Denver ein echtes Heimspiel. Der frühere Torhüter von Everton steht im Tor der Colorado Rapids aus der nordamerikanischen MLS, die dort ihre Heimspiele austragen.

Kurios: Im Gegensatz zur Bundesliga und allen anderen Top-Ligen legt die MLS keine Nationalmannschaftspause ein. Aus diesem Grund trifft Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger mit Chicago Fire am Samstag auf Atlanta United - nur wenige Stunden vor dem wegweisenden Duell mit Mexiko.

Trinidad & Tobago kommt zuvor als Aufbaugegner recht. Noch nie ging gegen die Karibik-Kicker ein WM-Qualifikations-Heimspiel verloren. Sieben Siege und ein Unentschieden stehen zu Buche. US-Stürmer Clint Dempsey, dem nur noch ein Treffer fehlt, um mit Landon Donovan in der ewigen Torschützenliste des US-Teams gleichzuziehen, kennt nur ein Ziel. «Das Wichtigste ist es, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizierten», sagte Dempsey, der aktuell 56 Tore im Nationaltrikot auf dem Konto hat.

BVB-Profi Pulisic erzielte beim 1:1 im Testspiel gegen Venezuela am vergangenen Samstag seinen fünften Nationalmannschaftstreffer. Der 18-Jährige ist der Hoffnungsträger des US-Teams - gerade mit Blick auf die WM in Russland. Aus der Bundesliga gehören ansonsten noch Fabian Johnson (Borussia Mönchengladbach), John Anthony Brooks (Hertha BSC/künftig VfL Wolfsburg) und Bobby Wood (Hamburger SV) zum Aufgebot.

Als Tabellenvierter befinden sich die USA mit vier Zählern derzeit auf dem Playoff-Platz für eine Ausscheidungsrunde mit einem Team aus Asien. Noch ist aber alles möglich. Trinidad & Tobago hat nur einen Punkt weniger, Panama, das derzeit den dritten Platz einnimmt, der das direkte Ticket nach Russland sicher würde, nur einen Zähler mehr.