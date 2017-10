Köln. Die Niederlage in der Europa League gegen Roter Stern Belgrad vor gut drei Wochen hat für den 1. FC Köln ein Nachspiel. Wie die UEFA am Freitag mitteilte, muss der Fußball-Bundesligist 30.000 Euro Strafe zahlen. Die FC-Fans hatten bei der 0:1-Niederlage am 28. September im Stadion unter anderem Pyrotechnik gezündet und mit Gegenständen geworfen. Außerdem rügte die UEFA eine «unzureichende Organisation» bei der Sicherheitskontrolle des Clubs. Die Serben müssen wegen Fan-Verstöße an diesem Abend 15.000 Euro Strafe zahlen. Die Polizei hatte die Begegnung als Hochsicherheitsspiel eingestuft. Zu größeren Auseinandersetzungen kam es nicht. dpa