Düsseldorf. Der Strafraum war sein Jagdrevier: Toni Polster ist mit 44 Treffern Rekord-Torschütze der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Mit Lockenmähne und Wiener Schmäh eroberte er die Fan-Herzen – doch als Trainer blieb dem 52-Jährigen die große Karriere bislang verwehrt.

Herr Polster, Sie gehören zu den wenigen Fußballern, deren Nachname zu einem Verb wurde. Eine Ehre, die sonst nur noch Gerd Müller oder Zlatan Ibrahimovic mit den Wörtern „müllern“ oder „zlatanisieren“ für sich in Anspruch nehmen können. Sie, Müller und Ibrahimovic – das passt, oder?

Toni Polster: Ja, das passt. Ich bin Österreichs bester Torschütze aller Zeiten. Gerd Müller ist der beste in Deutschland, und ich glaube, Ibrahimovic ist auch der beste in Schweden. Ich fühle mich in dieser Auflistung sehr wohl.

Sie sind nicht nur Österreichs Rekord-Torschütze, sondern waren wohl auch der schillerndste Spieler Ihrer Generation. Uneingeschränkt geliebt wurden Sie von Ihren Landsleuten trotzdem nie. Wie erklären Sie sich das?

Polster: Ich hab’ halt immer polarisiert. Bei mir gab’s nur zwei Extreme: Entweder man liebt mich oder man hasst mich. Dazwischen gab es eigentlich wenig, und wahrscheinlich bin ich da auch selber schuld dran. Oder nicht ganz unbeteiligt.

Inwiefern?

Polster: Ich hab’ halt auf eine Art und Weise Fußball gespielt, die anders war. Ich hab’ nicht das Sliding Tackling erfunden, sondern habe gewusst, wo ich zu stehen habe, um Tore zu schießen.

Sie haben mal gesagt: „Wenn jemand ein bisserl lustig ist und ab und zu einen Spruch drauf hat, dann traut man dem nicht zu, dass er ein ernsthafter Sportler ist.“ Bereuen Sie, manchmal vielleicht einen Spruch zu viel rausgehauen zu haben?

Polster: Eigentlich nicht, weil es meinem Naturell entspricht. Es ist aber schon so, dass man einen, der Spaß an der Arbeit hat, sehr kritisch beäugt. Ich bin halt so und verstell mich nicht. Ich werde mich auch nicht mehr ändern.

Hat vielleicht auch der 12. September 1990 damit zu tun, dass Ihnen in Österreich nicht alle Herzen zufliegen?

Polster: Der 12. September . . . Was war da?

Die legendäre 0:1-Niederlage Österreichs gegen die Färöer. Sie waren Kapitän.

Polster: Solche Spiele hat jeder in seinem Portfolio. Das kennen wir aus dem deutschen Pokal. Vor so was ist auch Lionel Messi nicht gefeit.

Beim 1. FC Köln, für den Sie in fünf Jahren fast 80 Tore schossen, erlebten Sie dagegen eine fast kultische Verehrung. War das die schönste Zeit Ihrer Karriere?

Polster: Wenn ich zwei Stationen herausheben sollte, wären das sicherlich Sevilla und Köln.

Wie geht es eigentlich den „Fabulösen Thekenschlampen“, mit denen Sie damals in Köln den Song „Toni, lass es polstern“ aufnahmen? Wann kommt es zur Wiedervereinigung?

Polster: Das ist ja schon so lange her. Die „Fabulösen Thekenschlampen“ gibt’s nicht mehr. Die Mirja Boes hat ja noch eine Comedy-Karriere gemacht. Die Managerin lebt noch in Köln, aber die „Thekenschlampen“ haben sich aufgelöst.

