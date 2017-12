Gerade Letzteres gefällt Heynckes an dem fast zwei Meter großen Abwehrhünen: «Niklas Süle ist ein junger Spieler, der es aufnimmt, wenn ich ihn korrigiere. Nur so wird man besser. Er entwickelt sich sehr gut. Er ist ein sehr guter Einkauf des FC Bayern.» Kurzum: Süle sei «a joode Jung», wie es der aus Mönchengladbach stammende Heynckes in seiner rheinischen Mundart ausdrückt, «ein guter Junge».

In 21 von 27 Pflichtspielen kam Süle zum Einsatz, exakt so oft wie Hummels. Für Boateng stehen nach der Hälfte der Saison nur 15 Spiele zu Buche. «Ich fühle mich wohl auf dem Platz», bilanzierte Süle: «Ich bin sehr glücklich, nicht nur mit den Einsätzen. Ich wusste, dass ich mich festbeißen kann. Es ist ein Geschenk für mich, jeden Tag mit den besten Spielern von Europa arbeiten zu können.»

Auch da durfte er die kompletten 90 Minuten spielen - wie so häufig in der Hinrunde. Süle kam im Sommer aus Hoffenheim als Azubi nach München, um beim Rekordmeister vom Weltmeister-Duo Jérôme Boateng und Mats Hummels zu lernen. Aber es kam anders: Der Youngster bildet mit den Vorbildern längst ein imposantes Abwehrtrio. «Es ist schön, drei klasse Innenverteidiger zu haben», sagte Trainer Jupp Heynckes: «Jérôme und Mats sind unsere Weltmeister. Und Niklas Süle hat, wenn er gespielt hat, mit kleinen Abweichungen sehr gut gespielt.»

Boateng und Hummels werden im WM-Jahr 2018 bereits 30. Das Duo spürt den körperlichen Verschleiß. Verletzungen und Pausen häufen sich. Das eröffnet Süle, dem Mann der Bayern-Zukunft, wunderbare Perspektiven. Auch im Nationalteam: Süle ist im Deckungszentrum mit Boateng und Hummels eingespielt, das könnte auch ein Vorteil mit Blick auf die WM in Russland sein, die natürlich auch sein großes Ziel ist.

«Ich blicke sehr zufrieden auf 2017 zurück», sagte der Neuzugang des FC Bayern, der 2018 weiter angreifen will. «Ich habe ein gutes Gefühl.» Ihm winkt sein erster Meistertitel, es könnten aber auch mehrere Trophäen werden: «Wir haben eine gute Ausgangslage.»

Das gilt für den FC Bayern, aber auch für Süle persönlich. Er ist nicht mehr nur Kollege von Boateng oder Hummels, er ist inzwischen ein Konkurrent der Platzhirsche. Auch wenn Süle so clever ist, das niemals so zu formulieren. Der dritte Mann im Deckungszentrum des FC Bayern drückt es lieber ganz bescheiden so aus: «Wenn ich am Ende meiner Karriere auf ähnliche Erfolge zurückblicken kann, wäre ich glücklich. Ich würde mich jetzt nie auf eine Stufe mit den beiden stellen.» Jetzt nicht - aber vielleicht kommt das noch.