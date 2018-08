Stefan Effenberg: Vielleicht muss man die Bundesliga anders aufbauen. Die 18 Mannschaften könnte man etwa in zwei Neuner-Gruppen spielen lassen, mit Hin- und Rückspielen. Die ersten vier oder fünf qualifizieren sich für die finale Meisterschaft. So könnte man Spannung erzeugen.

Stefan Effenberg: Auch an den finanziellen Möglichkeiten. Wenn man sich anschaut, dass in England schon Durchschnittklubs wie Stoke City oder Fulham Millionen für Spieler auf den Tisch legen, dann sieht die Zukunft für die Bundesliga nicht rosig aus. 2013 haben die Bayern zum letzten Mal die Champions League gewonnen – damals im Finale gegen Borussia Dortmund. Fehlt den Münchnern aktuell dieser nationale Wettkampf, um international um den Titel zu spielen?

Stefan Effenberg: Ja. Aber was soll man ändern? Natürlich freut man sich, wenn es so spannende Entscheidungen gibt wie 2000, als wir mit Bayern knapp gegen Leverkusen den Titel geholt haben – oder noch dramatischer 2001 gegen Schalke. Aber das wird es in den nächsten Jahren nicht mehr geben.

20.05.2000, München: Stefan Effenberg, der damalige Kapitän des FC Bayern München, hält auf dem Balkon des Rathauses am Münchner Marienplatz die Meisterschale und den DFB-Pokal in den Händen.

Woran liegt es, dass die Bundesliga international aktuell nicht konkurrenzfähig ist?

Stefan Effenberg: An der Qualität. Sagen Sie mir einen Top-Star, der in die Bundesliga gekommen ist. Ich sehe keinen. Die Tendenz geht eher dahin, dass die Jungen mit Potenzial schon überlegen, die Bundesliga in naher Zukunft zu verlassen. Dafür sind die anderen Ligen zu reizvoll – auch finanziell. Warum geht ein André Schürrle zu Fulham? Weil er da zwei- bis dreimal so viel verdient wie in Dortmund.

Sie haben kürzlich davor gewarnt, dass die Bundesliga nicht zur Ausbildungsliga verkommen darf.

Stefan Effenberg: Da sehe ich eine Gefahr, ja. Wir sind in Deutschland sehr stark, was die Ausbildung angeht. Aber genau darauf zielen schon einige Vereine im Ausland ab. Nehmen wir Thilo Kehrer von Schalke. Das ist ein Talent, das sich noch entwickelt. Da stehen die Vereine parat und Paris St. Germain zahlt 37 Millionen Euro. Das ist Wahnsinn. Deshalb dürfen wir die Ausbildung nicht stoppen, um Gottes Willen. Aber wenn die anderen Klubs das Portemonnaie aufmachen, dann gibt es da Schmerzgrenzen. Und das gilt für alle Vereine außer für Bayern München.

Sie plädieren dafür, dass 50+1 fällt.

Stefan Effenberg: Absolut. Das musst Du kippen. Wenn man die Entwicklung im deutschen Fußball sieht, frage ich mich: Warum schiebt man da den Riegel vor? Wir müssen die Türen für Inverstoren öffnen. Aber jeder Verein muss selber darüber entscheiden dürfen, ob er da durchgeht oder nicht.

Sie haben gerade die Ausbildung gelobt. Nach dem WM-Debakel in Russland wird auch sie hinterfragt.

Stefan Effenberg: Und das ist richtig. Wir müssen die Philosophie-Frage stellen: Was wollen wir den Spielern an die Hand geben? Wie wollen wir sie trainieren lassen? Bei der WM haben wir deutlich gesehen, was uns fehlt: Zweikampfführung, Zweikampfhärte. Ob mit oder gegen den Ball. Das war ein permanentes Begleiten und Zuschauen. So gewinnst Du kein Spiel. Das war vor hundert Jahren so und wird in weiteren hundert Jahren immer noch so sein. Ballbesitz ist ein Teil des Fußballs, aber es kann nicht der überwiegende Teil sein. Das hat man auch an den Spaniern bei der WM gesehen – das war kein schöner Fußball.