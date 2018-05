Insgesamt knapp 200 Millionen Euro haben die Berater zwischen März 2017 und März 2018 alleine in der Bundesliga kassiert - im Jahr davor waren es noch knapp 147 Millionen. Diese Zahlen nannten die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB), wo in der laufenden Saison 341 Agenten registriert sind.

Der Geschäftsführer der Deutschen Fußballspieler-Vermittler- Vereinigung (DFVV) vertritt jene Branche, die im Profigeschäft längst einen zweifelhaften Ruf als Abzocker genießt. Der Rechtsanwalt will das ändern und fordert auch den Weltverband FIFA auf, die Regularien zu verschärfen. «Wir wollen in der Öffentlichkeit Verständnis dafür wecken, dass das Berufsfeld des Spielervermittlers seriös und echt ist», sagte Reiter der Deutschen Presse-Agentur. «Wir wollen wegkommen von den gängigen Klischees. Es ist nicht so, dass man zwei, drei Anrufe macht und wird mit Millionen zugeschüttet.»

Das soll sich aber wieder ändern, denn der Umgang mit den Beratern spielt auch eine Rolle bei der geplanten Verschärfung des sogenannten «Financial Fair Plays» (FFP) durch die Europäische Fußball-Union UEFA und die Club-Vereinigung ECA. Beide Organisationen wollen die Vereine in Zukunft dazu verpflichten, ihre Finanzberichte und auch ihre Zahlungen an die Agenten zu veröffentlichen. Einige Clubs sehen auch nicht ein, dass sie die Berater ihrer Profis bezahlen sollen. Beim DFB werden von einem Spielerberater ein polizeiliches Führungszeugnis und 500 Euro im Jahr verlangt.

In der FIFA-Zentrale in Zürich trafen sich kürzlich Agenten zu einem Workshop. «So wie in anderen Unternehmen müssen Vermittler auch im Fußball reguliert werden», sagte FIFA-Boss Gianni Infantino. Reiter verließ die Veranstaltung nicht gerade euphorisch. «Das reale Bild der Beratertätigkeit ist teilweise weit von dem entfernt, was die Verbände sich darunter vorstellen. Man kann nicht eine völlig unzureichende Vorstellung von einer Materie haben - und dann aber fleißig an ihr herumdoktern», sagte der 45-Jährige. So seien die FIFA-Leute erstaunt gewesen, als ein Berater berichtete, dass sein Unternehmen über 100 Mitarbeiter habe.

DFB und DFL seien näher am Markt als die FIFA, sagte Reiter. «Es kann aber auch auf nationaler Ebene nicht schaden, die Zusammenarbeit weiter zu vertiefen, wenn man irgendwann in naher Zukunft zu vernünftigen Regeln kommen will.»

Sein Verband beruft sich auf einen Verhaltenskodex (Code of Conduct), 77 Berater sind dort organisiert - allerdings längst nicht alle in einer Szene, wo sich Väter von Spielern ebenso versuchen wie Ex-Profis oder windige Funktionäre. Spielerberater Konstantin Liolios spricht von einer «Parallelwelt, die von der Gesellschaft mitgetragen wird». Zahlreiche Transfers würden von Spielerberatern abgewickelt, die keine Lizenz hätten.

Reiter versicherte: «Wir haben alle die Verantwortung aufzupassen, dass der Kontakt zwischen den Profis auf der einen Seite und und der Basis nicht verloren geht. Man sollte den Fan nicht vergessen, denn er ist der wesentliche Faktor in diesem ganzen Gemengelage.»