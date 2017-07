Der KFC Uerdingen strebt nach ganz oben, der Wuppertaler SV ist bescheiden: Die Regionalliga West startet am Freitag mit allerhand Traditionsclubs aus dem Fußball-Westen.

Krefeld/Wuppertal. Heftig sei es, wie schnell fünf, sechs Wochen vorbeigehen. Im Fußball meint er. „Wir freuen uns, dass es losgeht,“ sagt Michael Wiesinger. Ernstfall mögen Profis lieber als das zähe Vorspiel. Und Wiesinger ist Profi. Er stand beim FC Bayern München unter Vertrag, gewann 2001 die Champions League. Ohne freilich auf dem Rasen gestanden zu haben. Jetzt steht er als Trainer am Spielfeldrand, wie er das einst schon beim 1. FC Nürnberg in der ersten Liga tat, und soll ein äußerst ambitioniertes Projekt beim KFC Uerdingen vorantreiben.

Präsident Mikhail Ponomarev hat es eilig mit dem Traditionsclub. In zwei Jahren soll’s bitte schön die 3. Liga sein. Gerne auch schon 2018. Dafür hat der Russe, der sich zuvor in Düsseldorf bei Fortuna und der DEG eingebracht hat, alles auf den Kopf gestellt. Selten ist ein Oberligameister derart in der Sommerpause gewendet worden. Bei der Generalprobe vor dem Start morgen gegen Kölns Amateure in der Grotenburg hatten es beim 0:0 gegen Bundesligist Köln gerade noch drei Meisterspieler des Vorjahrs in die Startformation geschafft.

Gaetano Manno (l) soll die Tore für den WSV erzielen.

Die bekanntesten Neuen sind die Ex-Profis Torhüter René Vollath, Alexander Bittroff, Christian Dorda, Mario Erb, Marcel Reichwein und Christopher Schorch. Im Kader stehen Spieler mit rund 770 Zweitligaspielen und 800 Spielen in der 3. Liga. Dass 16 der 18 Trainer den KFC als aussichtsreichen Anwärter auf die Meisterschaft nennen, ist bei so viel Erfahrung im Team nicht überraschend. Wiesinger geht damit gelassen um: „Das belastet mich nicht. Es treibt mich aber auch nicht. Das hier beim KFC ist ein gutes Ding. Mir macht es riesig Spaß.“ Der Club konnte nach zwei Jahren in der Oberliga Niederrhein die Rückkehr in die viertklassige Regionalliga schaffen.

Aachen, Essen, Oberhausen und Wattenscheid sind auch dabei

Nur Viktoria Köln genießt als Vorjahres-Meister noch höhere Wertschätzung. 17 Trainer trauen Köln die erneute Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga zu. In der vergangenen Spielzeit hatte die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen bereits den Titel in der West-Staffel gewonnen, konnte sich dann aber nicht in der Aufstiegsrelegation gegen den Nordost-Ersten CZ Jena behaupten (2:3,1:0).