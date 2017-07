Der KFC Uerdingen unterscheidet sich deutlich von den sonstigen Aufsteigern in die Regionalliga. Spätestens 2019 soll es weiter nach oben gehen. Eine Übersicht über die Ziele der anderen West-Vereine.

Krefeld. Nicht nur beim WSV läuft die Vorbereitung auf die neue Saison der Regionalliga West, die Konkurrenz hat das Training ebenso aufgenommen. Auch Westfalia Rhynern darf nach beseitigten Irritationen ums Stadion nun doch starten. Mit dem kleinsten Etat und bislang nur einem Spieler, der über Regionalliga-Erfahrung verfügt, dürfte es der Kader von Trainer Holger Wortmann allerdings schwer haben. „Wir werden uns mit allen Mitteln wehren“, sagt Wortmann.

„Ich bin nicht gekommen, um im Tabellen-Mittelfeld zu spielen.“

Michael Wiesinger neuer Trainer beim KFC Uerdingen

Das wollen mit dem TuS Erndtebrück und Wegberg-Beeck zwei andere Aufsteiger ebenso, zudem droht auch der U23 von Fortuna Düsseldorf der Abstiegskampf. Schuld ist das liebe Geld. „Uns stehen 300 000 Euro zur Verfügung. Damit können wir niemanden locken“, sagt Fortunas Trainer Taskin Aksoy. Erndtebrück geht mit gleichem Budget wie in der Oberliga ins Rennen, zudem muss der Abgang des besten Torschützen Yannik Jaeschke (16 Treffer) verkraftet werden und in Wegberg gilt die vierte Liga bei einem 200 000 Euro-Etat nur als Abenteuer. „Ich sehe keine vier Teams, die wir hinter uns lassen können. Aber wir werden deshalb nicht verrückt spielen und den Verein an die Wand fahren. Wir bleiben ein Dorf-Verein mit Feierabend-Fußballern“, erklären Trainer Henßen und Präsident Stroinski.

Große Töne hingegen kommen vom vierten Aufsteiger. Für den KFC Uerdingen soll der Aufenthalt in der Regionalliga höchstens zwei Jahre dauern, spätestens 2019 will Präsident Mikhail Ponomarev aufsteigen. Dafür hat der russische Geschäftsmann sein Konto geöffnet und in Marcel Reichwein (vergangene Saison 15 Tore für den VfL Wolfsburg II), Christopher Schorch (FSV Frankfurt), Mario Erb (Erfurt), Christian Dorda (Hansa Rostock) sowie Alexander Bittroff (Chemnitzer FC) hochkarätiges Personal in die Grotenburg gelockt.

Traditionsclubs auf der Suche nach Stabilität

Als Trainer wurde zudem Michael Wiesinger verpflichtet, der dann auch gleich mal verkündete: „Ich bin nicht gekommen, um im Tabellen-Mittelfeld zu spielen.“ Dass die lokale Presse da von wohltuender Demut spricht, mutet wie ein Treppenwitz an. Inwieweit die irre Einkaufs-Tour des Premium-Aufsteigers schon in dieser Saison Früchte trägt, bleibt abzuwarten.