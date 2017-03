Dortmund. Lukas Podolski hat am Mittwochabend in Dortmund sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft. Nicht nur seine Fans in Deutschland, seine Fußballkumpels, das Auswärtige Amt, sondern die gesamte Fußballwelt würdigen den Kölner, der fast 13 Jahre das Nationaltrikot trug.