Nach WZ-Informationen hat sich Fußball-Oberligist VfB Hilden die Dienste von Marc Bach gesichert. Der ehemalige Trainer des FSV Vohwinkel hat am Montagabend sein neues Team kennengelernt.

Das ging schnell: Eine Woche nach seiner schmerzvollen Trennung vom FSV Vohwinkel dürfte Marc Bach als Trainer wieder einen neuen Verein haben – und der spielt aktuell auch in der Oberliga. Der VfB Hilden bestätigte gegenüber unserer Zeitung sein Interesse an dem 40-Jährigen B-Lizenzinhaber und seinem Team Stefan Jäger und Marvin Schneider zur neuen Saison. Am Montagabend sollten letzte Details geklärt werden, so VfB-Vorstand Wolfgang Appelstiel. Für diesen Fall stellte er für Dienstag eine offizielle Bestätigung in Aussicht.

Bis zum Saisonende soll bei Hilden noch das aktuelle Duo aus Trainer Marcel Bastians und Teammanager Michael Kulm die Verantwortung tragen. Was passieren würde, wenn sich die sportliche Situation weiter verschlechtern sollte, bei noch sieben Partien hat Hilden derzeit sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz mit Cronenberger SC, ließ Appelstiel allerdings offen. „Zum jetzigen Stand schließen wir die Saison mit Marcel Bastians ab.“

FSV sucht noch nach einem Nachfolger für Bach

Beim FSV Vohwinkel ist man unterdessen noch auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter für die neue Saison. „Das ist nicht einfach, schließlich haben wir auch in der Landesliga unsere Ansprüche“, sagt der FSV-Vorsitzende „Kalla“ Zorr. Vom Abschied von Bach sei man völlig überrascht worden. Zorr: „Wir waren hier vorher eine Rieseneinheit. Für mich ist Marc Bach (40) nach wie vor der beste Trainer, den wir hier je hatten.“ Das man ihn jetzt vorzeitig freigestellt habe, sei nur mit Rücksicht auf die Mannschaft passiert, die ebenfalls getroffen sei. Marvin Schneider und Bastian Hendricks, die am Sonntag erstmals auf der Bank saßen, sollen als Übergangslösung bis Saisonende bleiben.

In der vergangenen Woche war zunächst bekannt geworden, dass der 40-Jährige den FSV zum Saisonende verlassen wolle, wenige Tage später gab Vohwinkel die sofortige Trennung von Bach bekannt. An der Linie übernahmen für ihn Co-Trainer Marvin Schneider und Torwart-Trainer Bastian Hendricks. Gegen Speldorf konnten die Füchse nach zehn Niederlagen in Folge einen Punkt einfahren. Während Vohwinkel (19 Punkte aus 28 Spielen) derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, ist der VfB mit 29 Punkten (aus 27 Spielen) knapp über dem Strich. ull