Berlin (dpa) - Nordirland hat als einer der acht besten Gruppen-Zweiten der WM-Qualifikation zumindest einen Playoff-Platz im Kampf um ein Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland sicher.

Die Briten besiegten in der deutschen Gruppe C Tschechien mit 2:0 (2:0) und liegen mit 19 Punkten hinter Spitzenreiter Deutschland (24 Punkte). Tschechien hat zwei Spieltage vor Schluss als Vierter (9 Punkte) keine Chance mehr auf die WM-Teilnahme. Auch der Tabellendritte Aserbaidschan (10) ist trotz des 5:1 (2:0) gegen Schlusslicht San Marino aus dem Rennen.

England ist hingegen so gut wie sicher in Russland dabei. Die «Three Lions» gewannen in der Gruppe F gegen den Slowakei 2:1 (1:1) und haben als Tabellenführer (20) fünf Zähler Vorsprung auf die Slowaken. Schottland (14) hat als Dritter nach dem 2:0 (1:0)-Sieg über Malta noch die Chance auf die Playoffs.

Dänemark hat in der Gruppe E seine Chancen auf die WM-Teilnahme dank des Dreifach-Torschützen Thomas Delaney von Werder Bremen verbessert. Die Dänen besiegten in Eriwan Armenien mit 4:1 (1:0). Bereits am Freitag hatten sie beim 4:0 gegen die Polen überzeugt, die mit 19 Punkten die spannende Gruppe E anführen. Das Team um Robert Lewandowski besiegte Kasachstan mit 3:0 (1:0). Es folgen Dänemark und Montenegro mit jeweils 16 Zählern. Rumänien und sein in der Kritik stehende Trainer Christoph Daum sind im Rennen um ein WM-Ticket nach dem 0:1 in Montenegro nicht mehr dabei.