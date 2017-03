Belfast/Serravalle (dpa) - Nordirland hat in der WM-Qualifikation hinter dem souveränen Spitzenreiter Deutschland weiter gute Aussichten auf Platz zwei.

Gegen Norwegen kamen die Nordiren in Belfast durch die Tore von Jamie Ward (2. Minute) und Conor Washington (33.) zu einem 2:0 (2:0)-Erfolg. In der Tabelle der Gruppe C liegt Nordirland mit 10 Punkten damit fünf Zähler hinter der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und zwei vor Tschechien.

Die Tschechen gewannen bei San Marino 6:0 (5:0). In Serravalle trafen Antonin Barak (17./23. Minute), Hertha-Profi Vladimir Darida (19./77./Foulelfmeter), Werder Bremens Theodor Gebre Selassie (25.) und Michael Krmencik (42.). Bei seinen vier vorherigen Quali-Partien für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland hatte Tschechien insgesamt nur zwei Tore erzielt. Aserbaidschan liegt nach dem 1:4 gegen Deutschland mit sieben Punkten auf Platz vier, Norwegen ist Fünfter. Punktlos bleibt San Marino mit einem Torverhältnis von 1:23.