KFC, WSV und Co

In Düsseldorf sind am Donnerstag die Begegnungen in der zweiten Runde des Niederrheinpokals ausgelost worden. Insgesamt geht es um 16 Paarungen:

Wuppertaler SV - SV Rees

Der FSV Vohwinkel - Rot-Weiss Essen

Cronenberger SC - FCV Duisburg

Der KFC Uerdingen muss sich in der ersten Runde noch gegen den SSV Berghausen (15.8.) durchsetzen. In der zweiten Runde würde dann Landesligist ASV Einigkeit Süchteln warten.

MSV Düsseldorf - TuRU Düsseldorf

VfL Repelen - TV Jahn Hiesfeld

SC Werden-Heidhausen - 1. FC Bocholt

TuB Bocholt - VfB Speldorf

SpVgg Sterkrade-Nord - 1. FC Kleve

ESC Rellinghausen - VfB Hilden

Vogelheimer SV - Sportfreunde Baumberg

1. FC Monheim - TSV Meerbusch

SC Union Nettetal - Ratingen 04/19

SSVg Velbert - Rot-Weiß Oberhausen

VfB Homberg - SV Straelen

ETB SW Essen - SC Velbert