Der Neubeginn bei der deutschen Nationalmannschaft ist mit einer gehörigen Portion Demut versehen: Die Rückbesinnung auf eine Viererkette analog zur WM 2014 erwies sich als Weckruf für die Aufbruchsstimmung.

München. Dass in München demnächst das Oktoberfest startet, ist kaum zu übersehen. An Bahnhöfen und Straßenecken hängt bereits die Trachtenbekleidung für ein Volksfest, das die bayrische Landeshauptstadt alljährlich in den Ausnahmezustand versetzt.

Nun ist nicht genau auszumachen, wie viel Vorfreude auf den demnächst beginnenden Frohsinn auf der Theresienwiese bis in die Arena in Fröttmaning geschwappt ist, aber die Feierlaune von knapp 68.000 Tribünengästen ist denn mal verbürgt. Wer zuvor geunkt hatte, für den Auftakt der Nations League gegen Frankreich gäbe es keinen schlechteren Ort als dieses vom FC Bayern verwöhnte Stadion, der muss nach der Nullnummer zwischen dem entthronten und dem amtierenden Weltmeister festhalten: Selten hat die deutsche Nationalmannschaft in jüngerer Vergangenheit einen derartigen Rückhalt gespürt wie bei der bloßen Rückbesinnung auf die Elementartugenden gegen den eigentlich enteilten Nachbar.

Choreographie, Sprechgesänge, Klatschparaden und Ovationen, die sogar die Einwechslung des vor drei Monate noch ausgepfiffenen Ilkay Gündogan („heute kann ich mit einem Lächeln nach hause fahren“) umgaben, bildete die Untermalung für eine vielleicht wegweisende Nullnummer. Der Neustart unter Joachim Löw mit dem Einsatz von sieben WM-Versagern, die im russischen Kasan gegen Südkorea das erste Vorrundenaus der Geschichte zu verantworten hatte, glückte im Münchner Norden.

Löw kann mit dem Ergebnis leben

„Mit dem Ergebnis und dem Spiel kann ich sehr gut leben“, konstatierte der Bundestrainer, der eine Mannschaft sah, „die verlorenen Kredit zurückgewonnen hat“. Mit der simplen Methode, defensive Stabilität als erste Bürgerpflicht eines deutschen Nationalspielers zu verordnen. „Das ist alles kein Hexenwerk im Fußball. Es gibt Grundtugenden, die immer da sein müssen. Die Null muss nicht immer stehen, aber das ist für jede Mannschaft der Welt tatsächlich die Grundvoraussetzung“, analysierte der bei der WM vergeblich mahnende Abwehrchef Mats Hummels.

„Es war uns bewusst, dass die Mannschaft wieder eine andere Einstellung, ein anderes Gesicht, ein anderes Verhalten zeigen musste“, dozierte Löw, der Organisation über Originalität, Kampf über Kreativität stellte. Was das wirklich der Ästhet, der da auf dem Podium im Pressekonferenzsaal mit den grauen Klappstühlen sprach? Der Verrat an seinen Grundsätzen war nach seiner Selbstanklage an selber Stelle zwar beinahe logisch, aber in dieser Stringenz bei einem 58-Jährigen dann doch ein Stück weit überraschend.