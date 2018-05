Dortmund. Joachim Löw wurde deutlich. Jetzt musste er eine Grenze einziehen, jetzt, fühlte der deutsche Fußball-Bundestrainer, musste er für einen Moment wie eine Glucke die Hand über ihre Kinderschar halten. Und ein deutliches Zeichen setzen. Nur Fußballtrainer sein. Und vor seinen Spielern stehen.

Ob er mal darüber nachgedacht habe, fragte einer am Dienstag im Dortmunder Fußballmuseum während der Nominierung für die WM, die Spieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan nach den Aufsehen erregenden Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan vom Vortag nicht mehr für die WM zu nominieren? „Selbstverständlich nicht“, sagte Löw mit fester und verkniffener Stimme, es sollte jetzt bewusst deutlich und unzweifelhaft klingen. „Daran habe ich nicht gedacht, in keiner Sekunde.“

(Recep Tayyip Erdogan, Staatspräsident der Türkei, zusammen mit Fußballspieler Mesut Özil vom englischen Premier League Verein FC Arsenal. Foto: Uncredited/Pool Presdential Press Service/AP/dpa)

Horden von PR-Leuten und Beratern hatten im DFB seit dem Montagmittag daran gearbeitet, wie der „Süpergau“, so wurde das türkische Treffen im Internet scherzhaft bezeichnet, sich am Tag darauf wegmoderieren ließe. Man entschied sich, kurz nach vorne zu gehen, dann aber, so die erkennbare Kommunikationslinie des DFB, müsse es aber auch gut sein.

Özil und Gündogan hatten dem deutschen Fußball einen Bärendienst erwiesen

DFB-Präsident Reinhard Grindel befand, „Menschen können auch Fehler machen. Aber wir müssen das Maß wahren“. Und was er da im Internet so alles gelesen habe, so Grindel, hielt er dann eben nicht für sonderlich maßvoll. In der Tat hatte es Kübel von Ablehnung gehagelt, und freilich nicht nur aus der rechten Ecke. Die beiden in Gelsenkirchen geborenen hochtalentierten Kicker hatten dem deutschen Fußball, dem die „Integrationsarbeit so wichtig ist“, wie Grindel am Dienstag noch einmal betonte, einen Bärendienst erwiesen.

(Recep Tayyip Erdogan, Staatspräsident der Türkei, zusammen mit Fußballspieler Ilkay Gündogan vom englischen Premier League Verein Manchester City. Foto: Uncredited/Pool Presdential Press Service/AP/dpa)