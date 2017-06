Krakau (dpa) - Die Zeit ist reif für einen neuen Titel. Acht Jahre nach dem Triumph von Manuel Neuer, Sami Khedira & Co. will die aktuelle DFB-Generation bei der U21-Europameisterschaft in Polen ihre viel beschworene «eigene Geschichte» schreiben.

Auch ohne zahlreiche von Bundestrainer Joachim Löw zum Confederations Cup beorderte Leistungsträger fühlt sich die deutsche Auswahl bereit für ihre knifflige EM-Mission, das Selbstvertrauen ist riesengroß. «Wir sind froh, dass es losgeht», sagt U21-Trainer Stefan Kuntz. «Darauf haben wir die ganze Zeit hingearbeitet.» Das Finale in Krakau am 30. Juni ist das Ziel. Die Jungprofis um den künftigen Münchner Serge Gnabry träumen vom EM-Coup - und vom Grundstein für eine eigene Weltmeister-Story. «Wir wissen alle, was damals war, 2009. Die haben ihre eigene Geschichte geschrieben mit vielen weiteren Kapiteln», sagt Bald-Herthaner Davie Selke. «Wir wissen ganz genau, dass wir eine Riesenchance haben.»

Der Schalker Thilo Kehrer fiebert dem deutschen Auftaktmatch am Sonntag (18.00 Uhr) in Tychy gegen Tschechien entgegen. «Wir haben sehr erfolgreiche Vorgänger und wollen es denen nachmachen, aber es wird unser eigenes Turnier», sagt der 20-Jährige. Verzichten muss die DFB-Auswahl dann möglicherweise auf Max Meyer, der wegen einer Sommergrippe erneut nicht trainieren konnte.

Los geht die U21-Europameisterschaft am Freitagabend mit der Partie von Titelverteidiger Schweden gegen England (18.00 Uhr). Neben den Briten und Deutschland gelten Spanien, Italien und Portugal um Bayerns Multimillionenmann Renato Sanches als EM-Favoriten.

Die U21-Europameister von 2009 und späteren Champions Manuel Neuer, Mesut Özil, Jerome Boateng, Sami Khedira, Mats Hummels und Benedikt Höwedes sind für die aktuelle Generation Vorbilder. Jetzt will die Elf um Max Meyer und Gnabry ihre Qualität mit einem Turniersieg unter Beweis stellen. «Die eigene Geschichte schreiben» - so lautet das selbst gewählte Motto des DFB-Nachwuchses.

Idol Özil glaubt an die mögliche neue Erfolgsgeschichte. «Es war zuletzt häufig so, dass die Gewinner der Junioren-Turniere auch später bei den A-Nationalmannschaft Titel geholt haben. Alleine das sollte für jeden Spieler Motivation genug sein», sagte der Weltstar.

23 Spieler hat Kuntz in seinen EM-Kader berufen, darunter Gnabry, Meyer, Selke und Jeremy Toljan als vier Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele in Rio. Es fehlen aber viele Stützen des Teams aus der überzeugenden EM-Qualifikation, die die Auswahl mit zehn Siegen aus zehn Spielen abschloss. Gleich acht mögliche U21-Profis reisen statt zur EM mit dem A-Nationalteam zum Confed Cup nach Russland.