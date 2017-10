Cottbus (dpa) - Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss im anstehenden EM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan auf die Europameister Nadiem Amiri und Levin Öztunali verzichten.

Die beiden Offensivspieler verpassen die Partie am Freitag (19.00 Uhr) in Cottbus verletzungsbedingt, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. «Der Ausfall von Nadiem Amiri und Levin Öztunali tut uns schon weh, weil beide natürlich unsere Philosophie schon verinnerlicht haben», sagte U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz.

Ob der Hoffenheimer Amiri und der Mainzer Öztunali für die Partie in Norwegen am kommenden Dienstag noch zur Mannschaft stoßen, soll kurzfristig entschieden werden. Damit stehen in Waldemar Anton (Hannover 96), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (FC Schalke 04) und Felix Platte (Darmstadt 98) nur noch vier EM-Sieger im Aufgebot für die Partie gegen Aserbaidschan. Die Europameister seien «das Gerüst, das jede Mannschaft braucht», sagte Kuntz. «Von daher wiegt der Ausfall von Nadiem und Levin sehr schwer.»

Den Auftakt in die Qualifikation zur EM 2019 in Italien und San Marino hatte die DFB-Elf 1:0 gegen das Kosovo gewonnen. Weitere Gegner in der Qualifikationsgruppe 5 sind Israel und Irland.